Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (12/11), cinco loterias: os concursos 3085 da Mega-Sena; o 3828 da Lotofácil; o 7166 da Quina; o 2467 da Timemania; e o 1346 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 21,08 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10-27-29-37-39-59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-05-07-08-11-13-14-15-18-19-20-21-22-23-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 19-31-61-67-69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 27 milhões apresentou o seguinte resultado: 02-11-12-23-31-65-67. O time do coração é o 65-Retrô (PE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-05-06-16-19-27-28. O mês da sorte é 11-novembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte