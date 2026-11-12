SUS ultrapassa 1 milhão de procedimentos contra o câncer de próstata

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano entre 2026 e 2028 - (crédito: Ministério da Saúde)

De 2022 a 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou aumento de 32,6% no número de procedimentos de quimioterapia, radioterapia e cirurgias relacionados ao câncer de próstata, passando de 781,5 mil para mais de 1 milhão no período.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde em referência ao Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e à saúde masculina. A campanha reforça a importância de os homens cuidarem da saúde ao longo de todo o ano, com atenção à prevenção de doenças, aos sinais de alerta e ao acompanhamento regular nos serviços de saúde.

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De acordo com a pasta, o crescimento foi registrado nas três modalidades de tratamento, com destaque para a radioterapia, que teve aumento de 44,9%. Os procedimentos de quimioterapia cresceram 32,4%, enquanto os cirúrgicos avançaram 28,2%. A assistência segue em 2026, com mais de 710 mil procedimentos realizados pelo SUS entre janeiro e agosto.

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Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano entre 2026 e 2028. Esse é o tipo de câncer mais frequente entre os homens no Brasil, desconsiderados os tumores de pele não melanoma.

O ministério está fortalecendo o cuidado contra a doença, com a incorporação de novas tecnologias e medicamentos ao SUS. Entre os avanços está a prostatectomia radical assistida por robô (PRAR), cirurgia robótica para retirada da próstata, indicada para pacientes com câncer localizado ou localmente avançado.

Além disso, o SUS oferta a abiraterona, medicamento utilizado no tratamento do câncer de próstata metastático sensível à castração. Ele pode ser administrado sozinho ou associado ao docetaxel e atua no bloqueio da produção de hormônios que favorecem o crescimento do tumor, contribuindo para o controle da doença, o aumento da sobrevida e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves