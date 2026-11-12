Estudo inédito revela como antecipar os impactos do El Niño no Brasil

Enchentes causadas pelo El Niño no Sul do Brasil: veículo com barco trafega por rua submersa - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

Regiões mais próximas das águas aquecidas do Pacífico equatorial sentem os efeitos mais severos do El Niño. Na América do Sul, a dependência do regime de chuvas para geração de energia, agricultura, pecuária e pesca amplia esses impactos na sociedade. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) alertou que um evento extremo pode custar pelo menos 2% do PIB em três anos e levar até 4,8 milhões de pessoas à pobreza.

Os impactos do El Niño na precipitação na América do Sul são produzidos principalmente por teleconexões tropicais e extratropicais. Na primavera de 2023, enquanto o norte da Amazônia sofria com uma seca severa, a faixa subtropical — especialmente o sul do Brasil — enfrentava chuvas torrenciais.Alice M. Grimm

A severidade do fenômeno atingiu o município de Rio do Sul, no sul do Brasil, em novembro de 2023. Naquele período, rios locais alcançaram 13 metros, marca 9 metros acima do nível normal. As cheias inundaram metade da área urbana e deixaram 18 mil moradores desabrigados.

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Mapeamento detalhado mês a mês

Para superar as limitações das previsões baseadas em médias sazonais, um estudo liderado por Alice Grimm, professora da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, estabeleceu uma análise mensal dos impactos. O artigo científico saiu nesta quinta-feira (12/11) na revista Atmospheric and Oceanic Science Letters.

O levantamento compilou 75 anos de dados observacionais obtidos em mais de 10.000 estações pluviométricas do continente, abrangendo 15 episódios de El Niño. O estudo constatou divisões climáticas opostas: secas severas no norte da Amazônia e precipitações torrenciais na faixa subtropical, com destaque para o sul do Brasil.

Essas variações decorrem de teleconexões tropicais e extratropicais ligadas a anomalias na temperatura da superfície do mar e dinâmicas atmosféricas. A análise utilizou "Funções de Influência" a fim de apontar as regiões atmosféricas determinantes para desencadear esses efeitos remotos.

Aplicações práticas e cenário recente

Identificar com precisão temporal e geográfica onde ocorrem as chuvas intensas viabiliza ações preventivas direcionadas. A pesquisadora apresentou esses dados em mais de dez ocasiões para administrações municipais, agências de defesa civil e universidades.

Relatórios da Confederação Nacional de Municípios e da Defesa Civil Nacional registraram que o El Niño de 2026 causou danos severos em 1.035 municípios brasileiros. A maior parte das cidades decretou emergência para obter auxílio federal. Entre julho e outubro de 2026, mais de 7 milhões de brasileiros sofreram impactos diretos, com estiagens no Norte e Nordeste e inundações no Sul.

Grimm ressalta que as conclusões descrevem um comportamento médio estatisticamente consistente, sem representar um padrão imutável. Como eventos individuais podem divergir da média histórica, a próxima etapa da pesquisa investigará como o El Niño altera a frequência dos eventos extremos para diminuir vulnerabilidades sociais e prejuízos econômicos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.