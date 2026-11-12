'Vai morrer todo mundo sem ar', grita passageira dentro de trem em SP

Passageiros tiveram que sair pela janela do vagão - (crédito: Reprodução/ TV Globo )

Passageiros da Linha 8-Diamante registraram momentos de pânico após uma falha interromper a circulação e afetar o funcionamento do ar-condicionado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, uma mulher grita pedindo ajuda para que as portas sejam abertas por conta do calor e lotação.

"Todo mundo sem ar. Tem que abrir os vidros pra gente respirar, que vai morrer todo mundo. Trem lotado", diz. As imagens foram divulgadas pela TV Globo.

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"Tá parado, apagou tudo. Desligou o ar-condicionado, ninguém avisa nada. Estamos aqui há mais de 20 minutos", afirma outro passageiro.

Um outro registro mostra um passageiro chutando a janela para conseguir abrir o vidro e sair do vagão.

O problema começou por volta das 7h na região de Carapicuíba, na Grande São Paulo, e envolveu duas composições que seguiam em direção à estação Júlio Prestes.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, a operação foi normalizada às 8h44.

A ViaMobilidade só reconheceu a ocorrência por volta das 7h50, em uma atualização publicada nos canais oficiais. Até então, a empresa informava que o serviço funcionava normalmente.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que entrou em contato com a diretoria de operações da concessionária para cobrar medidas imediatas de atendimento aos passageiros e melhorias na comunicação com os usuários. A agência também solicitou informações detalhadas sobre a falha e as providências adotadas pela empresa.