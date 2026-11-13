Mais de 13% das famílias brasileiras usam lenha para cozinhar, mostra estudo

Consolidar o Programa Gás do Povo como política de Estado é um dos mecanismos apontados pelo estudo - (crédito: Ricardo Botelho/MME)

O acesso ao gás de botijão ou encanado alcançou 98,1% dos lares brasileiros em 2025, mas 13,3% das famílias ainda utilizassem lenha ou carvão para cozinhar. Os dados são do estudo Cozinhar é um direito: pobreza energética e cozimento limpo no Brasil", produzido pela Plataforma de Transição Justa, iniciativa da Agenda Pública.

A pesquisa analisa levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Observatório Brasileiro de Pobreza Energética (Obepe) e do Instituto Pólis/Ipec. As informações indicam que a disponibilidade de gás não garante o uso contínuo pelas pessoas, já que a vulnerabilidade socioeconômica leva à divisão entre múltiplos combustíveis conforme a renda e a infraestrutura doméstica.

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Entre 2018 e 2025, o uso de lenha ou carvão caiu de 19,8% para 13,3%. No mesmo intervalo, o cozimento com eletricidade avançou de 32,1% para 54,3% das residências, abrangendo aparelhos como micro-ondas, fornos e panelas elétricas utilizados junto ao gás.

Disparidades regionais no uso

A Região Norte registra a maior taxa nacional no uso de lenha ou carvão, modalidade presente em 25% dos domicílios. Em seguida aparecem Sul, com 20,8%; Nordeste, com 19,7%; o Centro-Oeste, com 7,7%; e Sudeste, com 5,7%.

No preparo com eletricidade, o Sul atinge 74,2%, enquanto o Norte marca 34,9% e o Nordeste soma 35,9%. Dados do Obepe de 2024 mostram o Maranhão com a maior proporção de lares com carência de fontes modernas para cozinhar, registrando 3,4%. Na sequência figuram Acre com 1,9%, além de Ceará, Pará e Piauí com 1,6% cada.

Desafios na implementação do Gás do Povo

O Programa Gás do Povo fornece a recarga gratuita de botijões de 13 quilos para a população de baixa renda. Dados administrativos de maio de 2026 registram 15,1 milhões de famílias beneficiárias, 2,78 milhões de recargas utilizadas e 21.768 revendas credenciadas.

Grupos focais realizados no Grajaú (SP) e na Ilha de Caratateua (PA) apontam que 71,4% das participantes notaram impactos positivos na rotina. As mulheres relataram maior previsibilidade na alimentação e possibilidade de remanejar a renda para outras despesas.

Entre as entrevistadas, 20% relataram dificuldades para efetuar o primeiro resgate. Na etapa de entrega, 56,3% buscaram o botijão diretamente nas revendas e 37,5% receberam em casa. Dificuldades com aplicativos, regras de funcionamento e custos de frete foram os principais entraves citados pelas beneficiárias.

Por uma transição energética mais inclusiva

O estudo foi realizado pela Plataforma de Transição Justa, iniciativa da Agenda Pública, com financiamento da Copa Energia, empresa responsável pelas marcas Copagaz e Liquigás.

Com os dados trazidos pela pesquisa, o objetivo é qualificar o debate e contribuir para a construção de soluções e políticas públicas que promovam uma transição energética mais inclusiva, ampliando o acesso à energia segura, confiável e de qualidade, conforme destaca a gerente de Sustentabilidade da Copa Energia, Ellen Laureno.

“Isso é fundamental para promover desenvolvimento social e econômico, gerando benefícios para a sociedade e contribuindo para uma transição energética que não deixe ninguém para trás”, afirma Ellen.

Como enfrentar a pobreza energética

A partir dos dados analisados, o estudo propõe cinco recomendações para o enfrentamento da pobreza energética:

Consolidar o Programa Gás do Povo como política de Estado orientada por evidências, aproveitando o estágio inicial para estruturar mecanismos permanentes de monitoramento, avaliação e aprendizagem. Monitorar o acesso efetivo ao benefício, com indicadores de utilização por perfil e território, tempo até a primeira retirada e benefícios concedidos e não utilizados. Fortalecer a governança territorial, com materiais padronizados de orientação, ampliação dos canais institucionais de informação e comunicação adaptada a diferentes perfis de usuários. Ampliar a integração da agenda de pobreza energética com as políticas de assistência social, saúde e segurança alimentar. E preservar a flexibilidade do desenho para incorporar alternativas territorialmente adequadas, com produção contínua de evidências sobre sua viabilidade.











