Pesquisa revela: cerveja é vista como pilar da cultura e união no Brasil

A pesquisa mostra que a cerveja é um pilar de sociabilidade e cultura nacional, parte integrante dos momentos de lazer dos brasileiros - (crédito: Agência Brasil)

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com o Sindcerv, revela que a cerveja é considerada um pilar de sociabilidade, lazer e cultura nacional no Brasil. O estudo, baseado em 2,5 mil entrevistas em todo o país, mostra que oito em cada 10 brasileiros reconhecem a bebida como parte da identidade cultural.

A frase "Compartilhar uma cerveja com os amigos é parte da cultura dos brasileiros" obteve 82% de concordância, número equivalente a 136,4 milhões de pessoas. A adesão atinge 89% entre os consumidores e alcança 64% entre os não consumidores.

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O papel do churrasco na convivência

O levantamento associa o consumo diretamente ao churrasco, visto como a principal ocasião de lazer e reunião. Para 76% dos entrevistados, cerca de 124,9 milhões de indivíduos, a presença da cerveja é relevante nesses encontros. Essa opinião reúne 87% dos consumidores e 41% dos que não consomem a bebida.

Além disso, 78% dos brasileiros (128,2 milhões) gostariam de ter vivido mais momentos de relaxamento com familiares e amigos ao redor de um churrasco com cerveja. Para 82% dos participantes (134,9 milhões), esse tipo de lazer deve ser acessível a toda a população, visão compartilhada de forma ampla entre eleitores de diferentes correntes e integrantes das classes AB e CDE.

Música e esporte superam debates políticos

Ao apontarem personalidades ideais para dividir uma cerveja, os entrevistados priorizaram momentos de entretenimento:

músicos e cantores lideram com 46% das escolhas, tendo Zeca Pagodinho (16%) e Leonardo (6%) como os nomes mais citados;

figuras do esporte aparecem com 23% das menções, com destaque para Neymar Jr. (9%) e Ronaldinho Gaúcho (6%);

figuras da política reúnem apenas 6% das respostas, com citações divididas entre o presidente Lula e Jair Bolsonaro.

Impactos digitais e gastos financeiros

O estudo mapeou fatores contemporâneos que afetam o convívio presencial. Entre os participantes, 88% (144,7 milhões) concordam que a população passa tempo em excesso nas redes sociais e dedica poucas horas aos encontros presenciais. Outros 74% (121,6 milhões) afirmam que sair para beber com amigos traz mais benefícios à saúde mental do que o uso prolongado das redes.

As apostas on-line também representam um obstáculo para a socialização. Segundo o levantamento, 76% dos entrevistados (124,9 milhões) avaliam que essas plataformas têm drenado recursos que antes sustentavam o consumo de cerveja, o lazer e as atividades de convivência responsáveis por movimentar a economia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.