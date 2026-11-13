Anac e companhias aéreas monitoram impactos da suspensão de voos nos EUA

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) comunicou, nesta sexta-feira (13/11), acompanhar impactos da paralisação do espaço aéreo nos Estados Unidos para aviões que partiriam do Brasil em direção ao país nnorte-americano. Em nota, a agência recomendou aos passageiros que busquem as companhias aéreas para verificar a situação do voo ou possíveis alterações de horário ou dia de voo.
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Anunciada no início da noite de hoje (horário de Brasília) pela Agência de Aviação Civil dos EUA, a suspensão de voos em todos os estados do país norte-americano se deu sob a justificativa de falhas nas telecomunicações dos Centros de Controle da avaiação no espaço aéreo dos Estados Unidos.
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Foram descartadas pelas autoridades norte-americanas, no entanto, alegações de que a paralisação do espaço aéreo no país tenha ocorrido por causa de ataques hackers ou ações terroristas.
Impactos no Brasil
Enquanto a Anac orienta passageiros no Brasil, diversos aeroportos em território nacional registravam voos programados aos Estados Unidos na noite desta sexta. No Galeão, no Rio de Janeiro, a empresa Aena comunicou aguardar decisão de companhias aéreas em relação aos quatro voos programados para o país norte-americano ainda hoje.
No Aeroporto de Guarulhos, a GRU Airport afirmou que passageiros com voos aos Estados Unidos devem procurar companhias aéreas para orientação.
Companhia aéreas
Entre as empresas aéreas, a Gol disse ter dois voos previstos para esta noite com origem nos Estados Unidos. "O voo G3 7635 MCO-BSB tem decolagem programada às 21h (hora local, 23h no horário de Brasília) e o voo G3 7749 MIA BSB está marcado para as 21h35 (hora local, 23h35 no horário de Brasília). Todas as futuras ações em relação a estes dois voos seguirão o compromisso da Gol com a Segurança", garantiu a empresa, que relatou acompanhar situação nos Estados Unidos.