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AVIAÇÃO CIVIL

Anac e companhias aéreas monitoram impactos da suspensão de voos nos EUA

Agência de aviação também recomenda que passageiros com voos para os EUA procurem companhias aéreas para esclarecimentos

Foram descartadas pelas autoridades norte-americanas, no entanto, alegações de que a paralisação do espaço aéreo no país tenha ocorrido por causa de ataques hackers ou ações terroristas - (crédito: Uai Turismo)
Foram descartadas pelas autoridades norte-americanas, no entanto, alegações de que a paralisação do espaço aéreo no país tenha ocorrido por causa de ataques hackers ou ações terroristas - (crédito: Uai Turismo)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) comunicou, nesta sexta-feira (13/11), acompanhar impactos da paralisação do espaço aéreo nos Estados Unidos para aviões que partiriam do Brasil em direção ao país nnorte-americano. Em nota, a agência recomendou aos passageiros que busquem as companhias aéreas para verificar a situação do voo ou possíveis alterações de horário ou dia de voo.  

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Anunciada no início da noite de hoje (horário de Brasília) pela Agência de Aviação Civil dos EUA, a suspensão de voos em todos os estados do país norte-americano se deu sob a justificativa de falhas nas telecomunicações dos Centros de Controle da avaiação no espaço aéreo dos Estados Unidos.

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Foram descartadas pelas autoridades norte-americanas, no entanto, alegações de que a paralisação do espaço aéreo no país tenha ocorrido por causa de ataques hackers ou ações terroristas.

Impactos no Brasil

Enquanto a Anac orienta passageiros no Brasil, diversos aeroportos em território nacional registravam voos programados aos Estados Unidos na noite desta sexta. No Galeão, no Rio de Janeiro, a empresa Aena comunicou aguardar decisão de companhias aéreas em relação aos quatro voos programados para o país norte-americano ainda hoje.

No Aeroporto de Guarulhos, a GRU Airport afirmou que passageiros com voos aos Estados Unidos devem procurar companhias aéreas para orientação. 

Companhia aéreas

Entre as empresas aéreas, a Gol disse ter dois voos previstos para esta noite com origem nos Estados Unidos. "O voo G3 7635 MCO-BSB tem decolagem programada às 21h (hora local, 23h no horário de Brasília) e o voo G3 7749 MIA BSB está marcado para as 21h35 (hora local, 23h35 no horário de Brasília). Todas as futuras ações em relação a estes dois voos seguirão o compromisso da Gol com a Segurança", garantiu a empresa, que relatou acompanhar situação nos Estados Unidos.

 

A Azul também disse aguardar orientações de autoridades note-americanas sobre a possível liberação do espaço aéreo no país. A empresa conta com dois aviões a caminho dos Estados Unidos.
"No momento, há um voo da Companhia (AD9301 Campinas-Orlando) em rota para os Estados Unidos, que segue normalmente, com previsão de pouso às 19h00 local, 21h00 horário de Brasília, outros dois voos com partidas de cidades americanas (AD8707 Orlando-Campinas e AD9302 Orlando-Confins) e um com partida de Campinas para Fort Lauderdale AD8704)", afirmou. 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 13/11/2026 20:51
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