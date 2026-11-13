Saiba quando foi última vez em que todos os voos dos EUA foram suspensos

No espaço de 25 anos, esta é apenas a terceira vez em que os Estados Unidos suspendem as decolagens de todos os aeroportos ativos no país. A medida mais recente, adotada nesta sexta-feira (13/11), foi motivada por falhas temporárias nos sistemas de telecomunicação, segundo informou a Administração Federal de Aviação do país (FAA, na sigla em inglês). O último episódio de suspensão aconteceu em 2023. Antes dele, em 2001, durante os atentados terroristas cometidos no dia 11 de setembro.
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A última vez havia vindo em janeiro de 2023. Na ocasião, uma falha no sistema de informações aeronáuticas da FAA fez com que mais de 1.300 mil voos fossem cancelados, e quase 10 mil atrasados. O governo norte-americano informou, à época, que aquela havia sido a primeira paralisação desde os eventos acontecidos no dia 11 de setembro de 2001.
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No dia famosamente conhecido como 9/11 (nine eleven, em inglês), quatro aviões tomados por membros do grupo terrorista Al-Qaeda atingiram diferentes locais do país. Dois se chocaram contra o World Trade Center, em Nova York. Outro, contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa do país. O quarto, em um campo rural na Pensilvânia.
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