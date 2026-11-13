Saiba quando foi última vez em que todos os voos dos EUA foram suspensos

Um avião decola no Aeroporto Internacional de Newark em 21 de novembro de 2020 em Newark, New Jersey. Os números atuais dos EUA - mais de um quarto de milhão de mortes foram relatados - alarmaram as autoridades o suficiente para aconselhar que as pessoas fiquem em casa no feriado de Ação de Graças de 26 de novembro, quando os americanos geralmente viajam para ficar com suas famílias. - (crédito: Kena Betancur / AFP)

No espaço de 25 anos, esta é apenas a terceira vez em que os Estados Unidos suspendem as decolagens de todos os aeroportos ativos no país. A medida mais recente, adotada nesta sexta-feira (13/11), foi motivada por falhas temporárias nos sistemas de telecomunicação, segundo informou a Administração Federal de Aviação do país (FAA, na sigla em inglês). O último episódio de suspensão aconteceu em 2023. Antes dele, em 2001, durante os atentados terroristas cometidos no dia 11 de setembro.

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A última vez havia vindo em janeiro de 2023. Na ocasião, uma falha no sistema de informações aeronáuticas da FAA fez com que mais de 1.300 mil voos fossem cancelados, e quase 10 mil atrasados. O governo norte-americano informou, à época, que aquela havia sido a primeira paralisação desde os eventos acontecidos no dia 11 de setembro de 2001.

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No dia famosamente conhecido como 9/11 (nine eleven, em inglês), quatro aviões tomados por membros do grupo terrorista Al-Qaeda atingiram diferentes locais do país. Dois se chocaram contra o World Trade Center, em Nova York. Outro, contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa do país. O quarto, em um campo rural na Pensilvânia.