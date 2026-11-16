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SÃO PAULO

Empresário é preso suspeito de enviar videogame com bomba a concorrente

Polícia Civil cumpre mandados em SP após apuração revelar que disputa comercial motivou atentado com artefato explosivo escondido em console

Loja de eletrônicos em Santo André, alvo de atentado com explosivo, sofreu grande destruição na sua estrutura - (crédito: Reprodução/Polícia Civil de SP)
Loja de eletrônicos em Santo André, alvo de atentado com explosivo, sofreu grande destruição na sua estrutura - (crédito: Reprodução/Polícia Civil de SP)

A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (16/11), em Santo André, na Grande São Paulo, contra o empresário Everton Yoshizumi Lima. Ele responde por investigação de tentativa de homicídio qualificado com uso de artefato explosivo.

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Segundo o portal g1, a Polícia Militar prendeu o empresário na manhã de sábado (14/11), no bairro Parque das Nações. Policiais suspeitaram de uma motocicleta furtada e localizaram o proprietário em um estabelecimento comercial. Ao consultarem os dados, constataram um mandado de prisão temporária em aberto pelo atentado. Os agentes o conduziram ao 5º Distrito Policial de Santo André.

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O crime ocorreu em 23 de outubro, por volta das 17h30, em uma loja de eletrônicos. Um entregador deixou no local um videogame, supostamente destinado a uma modificação pedida por cliente. O equipamento escondia um artefato explosivo programado para detonar após o recebimento.

Sem saber do conteúdo, o comerciante guardou o console em uma gaveta e continuou o expediente. Em seguida, o dispositivo entrou em ignição e explodiu. Câmeras de segurança registraram a destruição, que atingiu o teto da loja. O dono do comércio sofreu ferimentos leves, e um amigo teve queimadura na perna.

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Disputa comercial motivou o crime

A perícia constatou que o artefato possuía duas cargas explosivas de igual intensidade, mas apenas uma detonou. A configuração do explosivo indica aos investigadores a intenção de matar a vítima.

Imagens de segurança mostraram a chegada do pacote por um motociclista. A Polícia Civil apurou que o condutor prestava serviços a uma empresa de aplicativo e ignorava o transporte da bomba. O suspeito solicitou a corrida com saída de uma rua pouco movimentada do município.

A investigação aponta que a concorrência empresarial motivou o atentado. Everton é proprietário de lojas do mesmo ramo, mantendo duas unidades na mesma via em que a vítima abriu seu ponto comercial. A divulgação da nova loja ocorreu com panfletos e redes sociais, o que gerou incômodo no investigado.

O antigo dono do imóvel comercial relatou ter sofrido sabotagem no mesmo endereço, sem conseguir apontar o autor. A defesa de Everton Yoshizumi Lima declarou que pediu acesso aos autos, mas ainda não obteve autorização judicial para consultá-los, motivo pelo qual não dispõe de elementos para se manifestar sobre as apurações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/11/2026 11:47 / atualizado em 16/11/2026 11:48
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