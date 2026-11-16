Terra de Chico Anysio completa 175 anos: conheça a charmosa cidade

Maranguape, no Ceará, celebra nesta terça-feira (17/11) 175 anos de elevação à categoria de vila. Criado em 1851 por meio da Lei Provincial número 553, o município integra a Região Metropolitana de Fortaleza e fica situado entre 27 e 35 quilômetros da capital cearense.
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Com cerca de 108,3 mil habitantes distribuídos pela sede e 16 distritos, o território apresenta relevo serrano marcado pela Serra de Maranguape e pela Serra da Aratanha, onde fica o Pico da Rajada, a 980 metros de altitude. A vegetação local reúne vestígios de Mata Atlântica e caatinga. O topônimo tem origem no termo tupi Maragoab e significa "Vale da Batalha", em referência a um cacique indígena da região.
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Identidade e patrimônio cultural
Chamada de "Maranguape de Açúcar" pela herança canavieira e conhecida como "Terra do Humor", a cidade inspirou Catulo da Paixão Cearense na composição de "Luar do Sertão". O humorista Chico Anysio nasceu no município e tem estátuas de figuras como Professor Raimundo e Pantaleão espalhadas pela cidade, além de batizar equipamentos culturais. A antiga residência do historiador João Capistrano de Abreu, no sítio Columinjuba, funciona restaurada como espaço cultural.
A história local reúne personalidades como o proclamador da República Jaime Benévolo, a abolicionista Elvira Pinho e o jornalista Álvaro da Cunha Mendes, fundador do Correio do Ceará. Na paisagem urbana, destacam-se a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, a Igreja de São Sebastião e o Palacete Senador Alencar, erguido com argamassa de casca de ovo. Os dois templos representam os padroeiros municipais, instituídos após impasse popular no século XIX.
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O calendário festivo do município reúne celebrações tradicionais:
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festas de São Sebastião, realizadas em janeiro;
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Festival do Feijão Verde, sediado no distrito de Cachoeira, em abril;
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Festival do Humor, promovido em agosto;
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festejos de Nossa Senhora da Penha, em setembro;
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Semana do Município, em novembro, com mostras artísticas, eventos escolares e cortejos literários.
Economia e turismo
Com PIB de R$ 2,01 bilhões registrado em 2023, Maranguape ocupa a 15ª posição econômica no Ceará. As atividades de comércio e serviços lideram a arrecadação. O parque fabril opera nos ramos de calçados, confecção e vestuário, móveis, bebidas e alimentos. No campo, o cultivo tradicional de cana-de-açúcar e café divide espaço com a avicultura e as lavouras de banana, maracujá e acerola, fruta em que o território lidera a produção.
O ecoturismo atrai visitantes para banhos de bica, rapel e trilhas nas serras. O município concentra ainda o complexo turístico Y-Park, antigo Sítio Ypióca, onde funciona o Museu da Cachaça. O espaço expõe o maior tonel de madeira do mundo, com capacidade de 374 mil litros catalogada no Guinness Book.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.