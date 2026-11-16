Terra de Chico Anysio completa 175 anos: conheça a charmosa cidade

A paisagem urbana de Maranguape, no Ceará, com seus monumentos e áreas verdes, reflete a rica história da cidade - (crédito: Wikimedia Commons)

Maranguape, no Ceará, celebra nesta terça-feira (17/11) 175 anos de elevação à categoria de vila. Criado em 1851 por meio da Lei Provincial número 553, o município integra a Região Metropolitana de Fortaleza e fica situado entre 27 e 35 quilômetros da capital cearense.

Com cerca de 108,3 mil habitantes distribuídos pela sede e 16 distritos, o território apresenta relevo serrano marcado pela Serra de Maranguape e pela Serra da Aratanha, onde fica o Pico da Rajada, a 980 metros de altitude. A vegetação local reúne vestígios de Mata Atlântica e caatinga. O topônimo tem origem no termo tupi Maragoab e significa "Vale da Batalha", em referência a um cacique indígena da região.

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Identidade e patrimônio cultural

Chamada de "Maranguape de Açúcar" pela herança canavieira e conhecida como "Terra do Humor", a cidade inspirou Catulo da Paixão Cearense na composição de "Luar do Sertão". O humorista Chico Anysio nasceu no município e tem estátuas de figuras como Professor Raimundo e Pantaleão espalhadas pela cidade, além de batizar equipamentos culturais. A antiga residência do historiador João Capistrano de Abreu, no sítio Columinjuba, funciona restaurada como espaço cultural.

A história local reúne personalidades como o proclamador da República Jaime Benévolo, a abolicionista Elvira Pinho e o jornalista Álvaro da Cunha Mendes, fundador do Correio do Ceará. Na paisagem urbana, destacam-se a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, a Igreja de São Sebastião e o Palacete Senador Alencar, erguido com argamassa de casca de ovo. Os dois templos representam os padroeiros municipais, instituídos após impasse popular no século XIX.

O calendário festivo do município reúne celebrações tradicionais:

festas de São Sebastião, realizadas em janeiro;

Festival do Feijão Verde, sediado no distrito de Cachoeira, em abril;

Festival do Humor, promovido em agosto;

festejos de Nossa Senhora da Penha, em setembro;

Semana do Município, em novembro, com mostras artísticas, eventos escolares e cortejos literários.

Economia e turismo

Com PIB de R$ 2,01 bilhões registrado em 2023, Maranguape ocupa a 15ª posição econômica no Ceará. As atividades de comércio e serviços lideram a arrecadação. O parque fabril opera nos ramos de calçados, confecção e vestuário, móveis, bebidas e alimentos. No campo, o cultivo tradicional de cana-de-açúcar e café divide espaço com a avicultura e as lavouras de banana, maracujá e acerola, fruta em que o território lidera a produção.

O ecoturismo atrai visitantes para banhos de bica, rapel e trilhas nas serras. O município concentra ainda o complexo turístico Y-Park, antigo Sítio Ypióca, onde funciona o Museu da Cachaça. O espaço expõe o maior tonel de madeira do mundo, com capacidade de 374 mil litros catalogada no Guinness Book.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.