"Postinho" completa 31 anos: conheça a história e a força do agro

O município de Feliz Natal celebra 31 anos de emancipação política nesta terça-feira (17/11). Desmembrada de Vera pela Lei Estadual nº 6.684, de 17 de novembro de 1995, a cidade fica no norte mato-grossense, a cerca de 530km de Cuiabá. Seus habitantes recebem o gentílico de feliz-natalenses.
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Antes da emancipação, o núcleo urbano era conhecido na região como "Postinho", referência ao posto de combustível da pioneira família Debastiani. Sem ostentar títulos de capital ligados a uma única cultura agrícola, Feliz Natal projeta sua identidade temática como "A cidade do Natal", atraindo a atenção da imprensa em dezembro pelo simbolismo do nome, hospitalidade e produção econômica.
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Origem do nome
A denominação oficial surgiu na véspera de Natal de 1978. Na ocasião, trabalhadores rurais da Agropecuária Cônsul retornavam para casa quando fortes chuvas causaram o transbordamento de um riacho, isolando o grupo na floresta durante a noite festiva.
Distantes dos parentes, os trabalhadores trocaram saudações fraternas e um integrante entalhou a frase "Feliz Natal" no tronco de uma árvore. O curso d'água virou o Rio Feliz Natal e a referência popular garantiu a escolha definitiva do nome por meio de plebiscito na emancipação. Relatos locais também apontam o pioneiro japonês Nohama San, que atolou na área em um dia de Natal enquanto transportava mantimentos.
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Atividades econômicas
Com extensão territorial superior a 11,4 mil km², fazendo divisa com Sinop, Vera, Querência e Paranatinga, o município ampliou suas bases produtivas. O agronegócio lidera a economia regional por meio de:
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cultivo em larga escala de soja, milho e algodão;
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atividades de pecuária em expansão territorial;
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indústria madeireira tradicional voltada ao manejo florestal e reflorestamento;
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heveacultura com extração de látex, agroindústria e comércio de pequeno e médio porte.
A logística municipal conta com o suporte de pavimentações em rodovias estaduais ligadas à BR-163, rota estratégica para o escoamento das safras locais.
Diversidade cultural e turismo
O território original contava com aldeias dos povos indígenas do Xingu, que mantêm presença ativa na região. A colonização iniciada no final dos anos 1970 consolidou o núcleo em agosto de 1989, reunindo migrantes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de imigrantes japoneses.
Essa diversidade moldou eventos locais, como a "Noite Cultural", os festejos de emancipação em novembro e a programação natalina com decoração especial em dezembro. As tradições gaúchas convivem com os costumes sertanejos no dia a dia. No turismo, os rios Von den Steinen e Ronuro, formadores da Bacia Amazônica, atraem praticantes de pesca esportiva na transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.