"Postinho" completa 31 anos: conheça a história e a força do agro

Feliz Natal, município mato-grossense, celebra seu desenvolvimento urbano e a infraestrutura que impulsiona a economia local - (crédito: Reprodução/Prefeitura de Feliz Natal)

O município de Feliz Natal celebra 31 anos de emancipação política nesta terça-feira (17/11). Desmembrada de Vera pela Lei Estadual nº 6.684, de 17 de novembro de 1995, a cidade fica no norte mato-grossense, a cerca de 530km de Cuiabá. Seus habitantes recebem o gentílico de feliz-natalenses.

Antes da emancipação, o núcleo urbano era conhecido na região como "Postinho", referência ao posto de combustível da pioneira família Debastiani. Sem ostentar títulos de capital ligados a uma única cultura agrícola, Feliz Natal projeta sua identidade temática como "A cidade do Natal", atraindo a atenção da imprensa em dezembro pelo simbolismo do nome, hospitalidade e produção econômica.

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Origem do nome

A denominação oficial surgiu na véspera de Natal de 1978. Na ocasião, trabalhadores rurais da Agropecuária Cônsul retornavam para casa quando fortes chuvas causaram o transbordamento de um riacho, isolando o grupo na floresta durante a noite festiva.

Distantes dos parentes, os trabalhadores trocaram saudações fraternas e um integrante entalhou a frase "Feliz Natal" no tronco de uma árvore. O curso d'água virou o Rio Feliz Natal e a referência popular garantiu a escolha definitiva do nome por meio de plebiscito na emancipação. Relatos locais também apontam o pioneiro japonês Nohama San, que atolou na área em um dia de Natal enquanto transportava mantimentos.

Atividades econômicas

Com extensão territorial superior a 11,4 mil km², fazendo divisa com Sinop, Vera, Querência e Paranatinga, o município ampliou suas bases produtivas. O agronegócio lidera a economia regional por meio de:

cultivo em larga escala de soja, milho e algodão;

atividades de pecuária em expansão territorial;

indústria madeireira tradicional voltada ao manejo florestal e reflorestamento;

heveacultura com extração de látex, agroindústria e comércio de pequeno e médio porte.

A logística municipal conta com o suporte de pavimentações em rodovias estaduais ligadas à BR-163, rota estratégica para o escoamento das safras locais.

Diversidade cultural e turismo

O território original contava com aldeias dos povos indígenas do Xingu, que mantêm presença ativa na região. A colonização iniciada no final dos anos 1970 consolidou o núcleo em agosto de 1989, reunindo migrantes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de imigrantes japoneses.

Essa diversidade moldou eventos locais, como a "Noite Cultural", os festejos de emancipação em novembro e a programação natalina com decoração especial em dezembro. As tradições gaúchas convivem com os costumes sertanejos no dia a dia. No turismo, os rios Von den Steinen e Ronuro, formadores da Bacia Amazônica, atraem praticantes de pesca esportiva na transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.