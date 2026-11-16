Capital Termal do Brasil faz 88 anos: conheça a famosa cidade paulista

A Estância Hidromineral de Águas de Lindóia, situada na Serra da Mantiqueira e integrante do Circuito das Águas Paulista, celebra 88 anos de emancipação político-administrativa nesta segunda-feira (16/11). Com população estimada em 18,2 mil habitantes e Produto Interno Bruto de R$ 801 milhões, o município se consolidou como polo turístico e hidromineral.
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História e marco científico
As nascentes ao pé do Morro Pelado eram conhecidas desde o século XVIII por viajantes e bandeirantes como Terra das Águas Quentes ou Águas Santas. No início do século XX, o pioneiro Dr. Francisco Tozzi estruturou o uso terapêutico das fontes minerais radioativas da região.
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Em 1926, o médico trouxe a cientista Marie Curie, ganhadora de dois prêmios Nobel, para examinar a composição hídrica local. Os estudos comprovaram o alto teor de radioatividade natural benéfica e o poder curativo das águas, gerando projeção internacional ao balneário.
A emancipação ocorreu em 16 de novembro de 1938, quando o médico Dr. Vicente Rizzo, genro de Tozzi, liderou a criação da Estância Hidromineral de Lindóia, desmembrada de Serra Negra. Em 30 de dezembro de 1953, o município obteve autonomia definitiva sob a denominação atual.
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Base econômica e produtiva
O setor de serviços representa cerca de 69% do Valor Adicionado Bruto da cidade. A hotelaria atende a demandas de turismo de saúde, lazer familiar, terceira idade, convenções corporativas e empreendimentos de multipropriedade.
A atividade econômica reúne também outras frentes:
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comércio e confecção de malhas, tricô e artigos de couro, responsáveis por parcela expressiva dos empregos formais;
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envase e venda de água mineral voltados aos centros consumidores do Sudeste;
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cafeicultura de altitude com foco no café arábica, principal lavoura municipal;
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avicultura de galináceos, produção de uva e turismo rural com cultivo orgânico.
Atrativos e patrimônio cultural
A estância reúne elementos modernistas e traços de colonização italiana. Na década de 1960, Roberto Burle Marx projetou o paisagismo da Praça Adhemar de Barros, espaço que integra jardins, lago com pedalinhos, fonte sonora e luminosa e Concha Acústica.
O Balneário Municipal funciona desde 1959 em frente ao Bosque Zequinha de Abreu, onde oferece banhos de imersão, massagens e duchas escocesas. No local, uma estátua homenageia a personagem do poema épico O Uraguay, publicado em 1769 por Basílio da Gama. O patrimônio arquitetônico inclui ainda o Hotel Glória, tombado pelo CONDEPHAAT.
Conhecida pelos títulos de Capital Termal do Brasil e Cidade das Águas Azuis, a estância também recebe a denominação informal de Cidade do Antigomobilismo por sediar o Encontro Brasileiro de Autos Antigos. A agenda anual conta ainda com os Festivais de Inverno e de Verão, feiras de artesanato e eventos de Natal.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.