Uma mulher de 42 anos morreu após passar mal durante um tratamento de canal em uma clínica odontológica em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O caso aconteceu no último sábado (14/11).
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Valéria Siqueira da Silva apresentou dificuldade respiratória quando o procedimento estava terminando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e iniciou os procedimentos de reanimação.
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A mulher morreu no consultório. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que instaurou inquérito para investigar a morte da mulher. Até o momento, a causa do óbito não foi esclarecida.
A repercussão do caso levou a um aumento das buscas no Google pela palavra "dentista" nas últimas 24 horas.
CRO-MG se pronuncia
O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) disse, em nota ao Estadão, que se solidariza com os amigos e familiares da vítima. O órgão afirmou que tomou conhecimento do caso, acionou o setor de fiscalização e instaurou os procedimentos administrativos para investigar as circunstâncias do atendimento.
"É fundamental tranquilizar a população de que os procedimentos odontológicos, incluindo os tratamentos endodônticos (canal), são altamente seguros e rotineiros. Intercorrências sistêmicas severas são extremamente raras", escreveu.
O CRO-MG ainda se colocou à disposição das autoridades locais, da imprensa e da família para os desdobramentos necessários. "Não haverá nenhuma omissão na busca pela verdade dos fatos, garantindo-se o devido processo legal, o sigilo ético obrigatório durante a fase de investigação e, acima de tudo, o respeito à vida", disse.
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