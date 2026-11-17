Pancadas de chuva com trovoadas atingem Goiás, o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e áreas de Mato Grosso nos próximos dias. - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Os próximos dias serão marcados por tempo abafado, calor e alertas para tempestades em diversas partes do País, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira a seguir como fica a situação em cada uma das regiões do Brasil.

Tempestade e calor na região Sudeste

Para o norte de Minas Gerais, está vigente um aviso laranja de perigo para tempestades nesta terça-feira, 17. Para as regiões oeste, centro e leste de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte, e para o Espírito Santo, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

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"Em toda essa região, ocorrem pancadas fortes de chuva acompanhadas de trovoadas durante todo o dia. No oeste e sul de São Paulo, as nuvens aumentam gradualmente ao longo do dia e, até a noite, também chove com trovoadas", afirma o Inmet.

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Por outro lado, no sul de Minas Gerais e em áreas do leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, o céu fica com muitas nuvens, com boas aberturas de sol e sem chuva. Há possibilidade de chuvas isoladas no norte de São Paulo e na faixa litorânea do Rio de Janeiro.

"Faz calor durante a tarde, com máximas de 28°C em São Paulo e no Rio de Janeiro, e de 29°C em Belo Horizonte e Vitória", estima o Inmet.

Na quarta-feira, 18, muitas nuvens, tempo abafado, chuvas e trovoadas ganham destaque em todo o Sudeste. "Seguem vigentes os avisos laranja, de perigo para tempestades, no norte de Minas Gerais, e amarelo, de perigo potencial para tempestades, no centro e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo", acrescenta o Inmet. As temperaturas máximas nas capitais do Sudeste também ficam na casa dos 30ºC.

Norte do País tem tempo abafado e pancadas de chuva

Para esta terça-feira, a expectativa é de sol entre muitas nuvens, calor, tempo abafado e pancadas de chuva em grande parte da região Norte. As chuvas mais intensas, no entanto, ficam concentradas sobre o sul do Pará e em Tocantins, onde chove forte, com trovoadas, várias vezes ao dia. "Há aviso laranja de perigo para tempestades no centro e sul de Tocantins, incluindo a capital Palmas", afirma o Inmet.

Na quarta-feira, as chuvas intensas persistem, com tempestades no sudeste da região. No sul de Tocantins, em municípios como Gurupi e Porto Nacional, há aviso laranja de perigo para tempestades.

O tempo fica firme, sem chuva, em Roraima, no nordeste do Amazonas, no noroeste do Pará e no sudoeste do Amapá, ainda de acordo com o Inmet.

Tempestades atingem a região Nordeste

Chove forte, com trovoadas, no centro e sul do Maranhão e do Piauí, no Estado da Bahia, no sul de Sergipe e no extremo sudoeste de Pernambuco. "Há aviso laranja de perigo para tempestades nesta terça-feira no oeste, centro, sul e leste da Bahia, incluindo a capital Salvador", acrescenta o Inmet.

Para as demais partes da Bahia, Sergipe, sudoeste de Pernambuco, centro e sul do Maranhão e do Piauí, o aviso é amarelo, de perigo potencial para tempestades.

Leia também: DF tem alerta amarelo de tempestade e máxima de 25°C nesta terçaO céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva, entre o norte do Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o leste de Pernambuco e Alagoas, incluindo as capitais Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Maceió.

Na quarta-feira, as precipitações persistem no sul e oeste do Nordeste do País, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no sul, centro e oeste da Bahia e no sul do Piauí.

Risco de tempestade na região Centro-Oeste

Em toda a região Centro-Oeste, o céu fica com muitas nuvens, e ocorrem chuvas e trovoadas ao longo desta terça-feira. No norte de Goiás, há aviso laranja de perigo para tempestades. Nas demais partes da região, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Apenas a faixa oeste de Mato Grosso e o extremo leste de Mato Grosso do Sul ficam fora das áreas dos avisos meteorológicos, mas as chuvas e trovoadas não estão descartadas nessas áreas.

Ainda de acordo com o Inmet, na quarta-feira, as chuvas e trovoadas persistem no Centro-Oeste. "Seguem vigentes os avisos laranja de perigo, e amarelo de perigo potencial para tempestades. O sol aparece em meio a muitas nuvens em toda a região, e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em Mato Grosso do Sul, Goiás, no Distrito Federal e no sul e leste de Mato Grosso", alerta o instituto.

Em razão das condições climáticas, as buscas pelo termo "chuva" cresceram no Google Trends nas últimas 24 horas.

Região Sul também pode ter tempestades

Durante a tarde, áreas de instabilidade que se organizam entre o norte da Argentina e o sul do Paraguai avançam para a região Sul, aumentando o risco de tempestades na faixa oeste da região.

"A partir da tarde desta terça-feira, há possibilidade de queda de granizo no noroeste, oeste e centro do Rio Grande do Sul. Até a noite, as áreas sujeitas à ocorrência de granizo se ampliam e passam a abranger também o oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Na quarta-feira, a instabilidade atinge toda a região Sul e deve chover com trovoadas. "Para o centro, oeste e sudoeste do Paraná, centro, oeste e serras de Santa Catarina, e para o oeste, centro, noroeste e serra do Rio Grande do Sul, há aviso laranja de perigo para tempestades", alerta o Inmet.