O Ministério da Saúde enviou ao município do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18/11), mais mil frascos de vacina contra a mpox, reforçando o estoque estratégico regional. Segundo a pasta, cada frasco rende até cinco aplicações via intradérmica, fazendo com que a remessa tenha potencial para disponibilizar até 5 mil aplicações do imunizante, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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A nova remessa soma-se aos envios realizados no começo do mês, quando 2 mil doses foram destinadas à capital fluminense.
Segundo o ministério, a vacina enfrenta escassez mundial, com apenas um laboratório produtor na Dinamarca pré-qualificado pela OMS. Para reforçar o estoque nacional, o Ministério da Saúde garantiu a aquisição de 25 mil doses, após negociar com o fabricante a quantidade máxima disponível para o Brasil.
O Sistema Único de Saúde (SUS) não realiza a vacinação em massa contra a mpox. Segundo diretrizes da OMS, a estratégia é direcionada a grupos com maior vulnerabilidade ou risco de exposição à doença. No Brasil, pessoas vivendo com HIV/aids, usuários de PrEP, profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox e pessoas de 18 a 49 anos após exposição de médio ou alto risco a casos suspeitos, prováveis ou confirmados, são as pessoas recomendadas.
O Brasil registrou, em 2026, 1.170 casos confirmados de mpox, aproximadamente 90% a menos do que os 10.591 contabilizados em 2022, quando o país enfrentou o pico da doença. Neste ano, foi registrado um óbito, em outubro, no município do Rio. Em 2022, foram 14 mortes no país, o que representa uma redução de 92,9%.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro