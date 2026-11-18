A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18/11), a Operação Cash Out para desarticular uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de jogos e apostas. A investigação tem como principal alvo Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa Esportes da Sorte. O grupo também é suspeito de envolvimento em crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A Justiça Federal de Pernambuco determinou o bloqueio de mais de R$ 2,3 bilhões em ativos financeiros dos investigados. Segundo a PF, as apurações identificaram que a organização teria movimentado mais de 500 milhões de euros para o exterior antes de obter autorização do Ministério da Fazenda para atuar no mercado de apostas. Os valores não teriam sido declarados às autoridades fiscais brasileiras.

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De acordo com os investigadores, parte dos recursos enviados ao exterior teria sido posteriormente reinserida no sistema financeiro nacional por meio de instituições de pagamento. O esquema também envolveria a criação de diversas empresas e a simulação de operações comerciais entre elas, com o objetivo de conferir aparência legal ao dinheiro. Entre as transações identificadas estão pagamentos de lucros e dividendos aos sócios.

A operação mobiliza 140 policiais federais, 17 auditores da Receita Federal e seis integrantes do Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, são cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados: Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. No território pernambucano, as diligências ocorrem no Recife, em Ipojuca e Gravatá. Também há buscas em Porto Feliz e na capital paulista, Angra dos Reis, Curitiba e Balneário Camboriú.

Entre os bens apreendidos estão cinco aeronaves, um iate avaliado em R$ 40 milhões e 14 veículos, vários deles de luxo. A PF também alcançou imóveis de alto padrão, incluindo apartamentos na orla de Boa Viagem, no Recife, uma cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões e uma residência comprada por R$ 100 milhões. As medidas têm como objetivo identificar e recuperar o patrimônio que, segundo a investigação, teria sido obtido por meio das atividades criminosas.

Além da exploração ilegal de jogos e apostas, a Operação Cash Out apura os crimes de evasão de divisas, manutenção de recursos no exterior sem declaração, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A PF não descarta a identificação de outras infrações no decorrer das diligências. As medidas judiciais também buscam impedir a movimentação dos valores investigados e preservar os bens que possam estar relacionados ao esquema.