Os efeitos do El Niño intensificados na atual temporada de seca na Amazônia têm provocado prejuízos e riscos à saúde de comunidades rurais e ribeirinhas. No município de Anajás, no Arquipélago do Marajó, no Pará, moradores da comunidade do Francês viram o Rio Mocoões secar completamente nos últimos meses. Hoje a população precisa percorrer longas distâncias em meio à fumaça e às altas temperaturas para encontrar o mínimo de água para sobreviver.

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O produtor rural Pedro Cordeiro Júnior diz que a estiagem é um fenômeno comum, mas nunca tinha visto situação tão crítica quanto a atual. "Todo ano a água baixa, mas, nessas épocas, ainda tinha uma área de pasto com um pouco de água. Agora, o solo está seco. Temos de nos deslocar para procurar algum lugar onde ainda tenha uma poça, às vezes até no meio da mata para poder dar para os animais. Quem não tem poço tem que usar essa mesma água que está com cheiro de animal para beber", conta.

A comunidade Francês, às margens do rio Mocoões, no Marajó, enfrenta dificuldades para conseguir água durante a estiagem. Com o nível do rio cada vez mais baixo, moradores recorrem à água barrenta que ainda resta no leito. https://t.co/sm0gBK7UlR — Portal Estado do Pará Online (@Estadopaonline) November 16, 2026

A população relata os desafios enfrentados com a seca do rio Mocoões. "Infelizmente é essa água aqui que os moradores utilizam pra lavar a louça, a roupa e, muitas vezes, até mesmo para beber", diz uma moradora em um vídeo em que mostra o resto de água barrenta que sobrou misturada à lama na comunidade.

O governo federal reconheceu a situação de emergência e liberou mais de R$ 30 milhões para os municípios.

Mas os transtornos vão além do desabastecimento. A estiagem também prejudica as atividades econômicas locais, como o extrativismo do açaí e a agricultura. Além disso, o clima mais seco facilita a propagação dos incêndios florestais que trazem perdas à produção e também danos à saúde da comunidade. Na última semana, um irmão de Pedro teve uma desidratação grave ao tentar combater o fogo perto da propriedade.

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"Tiveram que caminhar por mais de cinco horas até o posto mais próximo para ter atendimento. Ele também precisou ser atendido em Belém e tivemos que lançar mão de vender algumas coisas para poder pagar o tratamento", diz o produtor que relata também dificuldades econômicas provocadas pela seca. "Nessa época, não estamos conseguindo tirar o açaí porque está com um gosto diferente devido à falta d'água. É um prejuízo grande", ressalta o produtor que precisou levar os búfalos para uma segunda propriedade onde ainda resta água a uma profundidade de apenas 50 centímetros.

Situação de emergência

No dia 5/11, o governo federal reconheceu a situação de emergência em Anajás em decorrência da estiagem. De acordo com o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Pará era o Estado com o maior número de focos de calor no País nesta segunda-feira (16/11), com 945 ocorrências ativas, quase o dobro do Maranhão (482) que aparece na sequência.

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Na prática, o reconhecimento federal permite que os municípios possam solicitar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) recursos para ações de defesa civil, como distribuição de água potável e cestas básicas. Até sexta-feira (13/11), o ministério havia liberado R$ 24 milhões e aprovado 34 planos de trabalho para o Estado. Na segunda-feira (16/11), a pasta divulgou a liberação de mais R$ 8,5 milhões atendendo ao pedido de mais 11 municípios.

Em relação a Anajás, a prefeitura apresentou plano de trabalho para assistência humanitária em razão da estiagem, no valor de R$ 891.643,60, que está em análise técnica pela Defesa Civil Nacional.

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O governo do Pará publicou o decreto declarando situação de emergência climática e ambiental nível II em áreas afetadas pelo fogo. A medida tem duração de 180 dias e prevê ações de reforço no combate às chamas, intensificação do monitoramento das condições climáticas e dos focos de calor, além de assistência humanitária para famílias vulneráveis.

No Marajó, os focos se espalham principalmente na região dos municípios de Breves e Portel, onde os efeitos da fumaça podiam ser sentidos por toda a cidade, comprometendo a visibilidade e a qualidade do ar. Já no Baixo Amazonas, a fumaça toma conta de Santarém. No domingo (15/11), enquanto um grupo de ativistas ocupava embarcações em um ato para reivindicar a homologação de 12 Terras Indígenas, os efeitos do fogo eram visíveis. Os manifestantes denunciam que o avanço dos incêndios sobre os territórios tradicionais está diretamente relacionado ao interesse de exploração da região como corredor para o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste.

Entre as áreas atingidas está a Terra Indígena Borari, que perdeu 564 hectares de vegetação nativa neste ano, de acordo com levantamento da Brigada de Alter. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a origem dos incêndios na Área de Proteção Ambiental de Alter do Chão, mas a comunidade suspeita da presença de invasores que estariam usando o fogo para abrir loteamentos clandestinos.

"Com o El Niño, a mata fica mais seca e o fogo se espalha mais depressa. Mas a seca não põe fogo na floresta pra abrir pasto, plantar soja ou vender lote. É preciso investigar quem faz isso e quem lucra com a terra queimada", denuncia a liderança indígena Alessandra Korap Munduruku.

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Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) informou que há um comitê composto por órgãos municipais, estaduais e federais, atuando na prevenção e no combate a queimadas e incêndios florestais na região de Santarém e no Baixo Amazonas. A pasta diz ainda que 35 brigadistas de outras áreas prioritárias foram deslocados para reforçar as operações na região de Santarém. Além disso, o estado atua em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e está fornecendo equipamentos e apoio às equipes presentes nos municípios do Marajó.

Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) afirmou em nota que acompanha a situação dos incêndios florestais na região Amazônica, e articula as ações federais de prevenção, fiscalização e combate ao fogo desde janeiro de 2026. Em julho, foi instalada uma Sala de Situação para coordenar as ações de combate aos incêndios em todo o Brasil. De acordo com o MMA, foram mobilizados 4.410 brigadistas do Ibama e do ICMBio no País e empregados mais de R$ 1 bilhão para prevenção e combate a incêndios.

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No Pará, a pasta informa que há 635 profissionais do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em operação, sendo 455 deles destacados para território o paraense. No total, 208 focos de incêndios florestais já foram extintos no Estado.