DF está entre os estados com mais casos de mpox, veja o painel

O Brasil ultrapassou a marca de mil casos confirmados de mpox em 2026. Segundo dados do painel epidemiológico do Ministério da Saúde, o país contabiliza 1.023 casos confirmados da doença e apenas uma morte no começo do ano.
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O número representa um aumento de aproximadamente 23% em relação ao balanço anterior divulgado pelo ministério, que apontava 832 casos até 6 de novembro. São 191 confirmações a mais em seis dias.
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Além dos diagnósticos confirmados, o painel registra 46 casos classificados como prováveis e outros 581 suspeitos, que ainda dependem de investigação.
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O Distrito Federal aparece em quinto entre os estados com mais casos, somando 41 confirmados. A maior concentração de registros está nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, que lideram o ranking nacional. O Rio tem 390 casos confirmados, São Paulo 388 casos, seguidos de Ceará com 61, Minas com 45 casos e o DF, com 41.
O gráfico também mostra uma aceleração dos registros nas últimas semanas, com aumento expressivo em relação ao observado durante o ano. Mas apesar do avanço recente, o número acumulado de casos permanece abaixo do registrado em 2022, quando o país enfrentou o maior surto de mpox, com aproximadamente 10,5 mil diagnósticos e 14 mortes.
A mpox é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido principalmente pelo contato direto com lesões na pele de pessoas infectadas. A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados, mas pode haver complicações graves se não tratada, principalmente em pessoas com o sistema imunológico comprometido.
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