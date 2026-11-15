Mpox: número de casos confirmados passa de 23 para 44 em novembro

O número de casos confirmados de mpox no Distrito Federal quase dobrou em novembro. Até a primeira semana do mês, a capital contabilizava 23 registros da doença. Em apenas alguns dias, o total chegou a 44, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF). A diferença representa um aumento de 21 casos, ou 91,3%. Apesar da alta, não houve registro de mortes pela doença em 2026.

O crescimento acompanha uma tendência observada em outros estados brasileiros nos últimos meses, com maior circulação do vírus. Segundo a SES-DF, entretanto, a situação epidemiológica permanece sob controle. A pasta monitora os registros e acompanha a demanda por imunizantes para avaliar a necessidade de solicitar novas remessas ao Ministério da Saúde.

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Imunização

Segundo a Saúde, a vacinação contra a mpox é destinada a grupos específicos, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A etapa inicial prioriza homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais que vivem com HIV/aids, têm 18 anos ou mais e apresentam contagem de linfócitos T CD4 inferior a 100 células/mm³.

Em 7 de novembro, a capital do país recebeu 100 doses do imunizante, entregues pelo governo federal à Gerência de Rede de Frio da Secretaria de Saúde. A vacinação é realizada para um público-alvo já nominado pela pasta, mediante agendamento, na Sala de Vacinação do Hospital Universitário de Brasília (HUB), na SGAN 605. A triagem verificou, ainda, que parcela das 150 pessoas que atendem aos critérios clínicos no DF foi vacinada no início do ano.

Já o atendimento aos pacientes é voltado principalmente ao alívio dos sintomas e à prevenção de complicações, já que não existe tratamento específico para a doença.

Além desses grupos, também podem ser avaliadas para vacinação pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados e não apresentam sintomas. Nesses casos, a orientação é procurar um serviço de saúde o quanto antes para verificar a indicação do imunizante após a exposição.

A SES-DF esclarece que a vacinação segue critérios específicos e é organizada conforme a demanda identificada e as orientações do Ministério da Saúde. A pasta informou que acompanha a necessidade de doses para avaliar a solicitação de novas remessas.

A estratégia prevê ainda a ampliação escalonada do público elegível: após 10 dias, ampliação para pessoas vivendo com HIV/aids com CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários de PrEP com 18 anos ou mais e técnicos de laboratório que manipulam amostras de mpox, com idade entre 18 e 49 anos; após 20 dias, ampliação para pessoas vivendo com HIV/aids, com 18 anos ou mais, independentemente da contagem de CD4. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de 28 dias.

Perfil

A mpox é causada pelo vírus monkeypox (MPXV) e tem como principais manifestações lesões ou erupções na pele e nas mucosas, aumento dos linfonodos, conhecido como ínguas, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas, especialmente com as lesões. Também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias em situações de contato próximo e prolongado, além de beijos e contato íntimo ou sexual. O compartilhamento de roupas de cama e objetos pessoais contaminados também representa risco.

Em relação à orientação sexual, os dados epidemiológicos apontam que 64,4% dos pacientes se autodeclararam homossexuais, 16,2% heterossexuais e 7,5% bissexuais. Outros 9,7% dos registros foram classificados como não se aplica ou ignorados. O histórico da doença no Distrito Federal também mostra a concentração de casos entre adultos jovens. Entre 2022 e 2025, foram confirmados 402 diagnósticos. A idade dos pacientes variou de 13 a 68 anos, com mediana de 33 anos.

A faixa etária de 30 a 39 anos concentrou 45,8% dos registros, seguida pelo grupo de 20 a 29 anos, com 29,4%. A maioria dos pacientes desse período era do sexo masculino, que representou 96% dos casos. Em relação à raça e cor, 42,3% foram classificados como pardos e 32,3% como brancos.

Cuidados

A atenção aos primeiros sintomas e a adoção de medidas de prevenção são fundamentais para conter a circulação da mpox. Segundo a infectologista Carla Kobayashi, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, qualquer pessoa que apresente lesões na pele, febre, dores no corpo ou aumento dos linfonodos deve procurar atendimento médico.

De acordo com a especialista, um dos cuidados é não esperar o aparecimento de feridas para buscar ajuda. Os sintomas gerais podem anteceder as manifestações na pele. "A febre, a dor no corpo, o aumento dos gânglios e a dor de cabeça podem surgir antes das lesões. Essas lesões podem aparecer quatro ou cinco dias depois", explicou.

A infectologista recomendou evitar o contato físico próximo com pessoas suspeitas ou diagnosticadas com a doença e não compartilhar objetos que tenham contato direto com a pele. "Uma das formas de prevenção é não compartilhar objetos pessoais, roupas de cama e outros itens que possam ter contato com a pele", alertou a médica.