El Niño deve persistir no DF até outono de 2027, prevê Inmet

No Distrito Federal, a expectativa é de temperaturas acima da média histórica durante o verão, além de chuvas irregulares, com períodos de estiagem intercalados por episódios de precipitações intensas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O fenômeno El Niño deve continuar influenciando as condições climáticas no Brasil até o outono de 2027, pelo menos até fevereiro, março ou abril, segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mozar Salvador. No Distrito Federal, a expectativa é de temperaturas acima da média histórica durante o verão, além de chuvas irregulares, com períodos de estiagem intercalados por episódios de precipitações intensas.

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (10/11), Salvador explicou que o fenômeno já atingiu a categoria de intensidade muito forte, ao alcançar o índice de 2°C de anomalia na temperatura da superfície do Oceano Pacífico. A expectativa é de que o El Niño alcance seu pico de intensidade entre novembro e dezembro, antes de começar a perder força gradualmente.

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O meteorologista destacou que o atual episódio apresenta uma evolução incomum em comparação com fenômenos anteriores. Segundo ele, é raro que o El Niño alcance intensidade muito forte tão cedo no ciclo climático. O especialista lembrou que, historicamente, os episódios mais intensos costumam atingir esse patamar entre dezembro e fevereiro.

A influência do fenômeno, entretanto, não significa necessariamente que haverá mais chuva no Distrito Federal. De acordo com as projeções climáticas apresentadas pelo Inmet, a região do DF e de Goiás aparece em uma faixa de transição, com tendência de precipitação próxima da média histórica ou ligeiramente abaixo dela entre novembro e janeiro. “Parece que, vendo assim, está tudo ótimo, então não varia muito. Só que a história mostra que essa variação não é bem assim”, ponderou Salvador.

O meteorologista explicou que uma das características do El Niño na região Centro-Oeste é a irregularidade na distribuição das chuvas. Mesmo quando o volume acumulado ao longo de um trimestre fica próximo da média, podem ocorrer diferenças expressivas entre os meses, com períodos de precipitação muito acima do esperado seguidos por outros de estiagem. “Você tem um mês de janeiro em que chove o dobro da média. Você tem uma quantidade imensa de água precipitada e de ocorrência de tempestades. No mês seguinte, chove a metade”, exemplificou.

Outra preocupação é a possibilidade de temporais intensos depois de vários dias consecutivos de calor e pouca chuva. Segundo Salvador, a elevação das temperaturas e a baixa nebulosidade podem favorecer a formação de tempestades quando sistemas de instabilidade voltam a atuar na região. “Geralmente, quando volta a chover, o início tem mais potencial de tempestades, descargas elétricas e rajadas de vento consideráveis do que os dias seguintes”, explicou.

Previsão

Além das perspectivas para o verão, o meteorologista apresentou modelos de previsão para as próximas semanas. Uma das projeções indicava acumulados de 20 a 50 milímetros de chuva no Distrito Federal e em áreas próximas até 17 de novembro.

Para o período de 15 dias, até 25 de novembro, outro modelo matemático apontou a possibilidade de acumulados entre 100 e 200 milímetros na região do DF e no norte do estado de Goiás. A maior concentração das precipitações poderia ocorrer na segunda metade do intervalo.

Salvador ressaltou, contudo, que os mapas apresentados são ferramentas utilizadas pelos meteorologistas e não representam, isoladamente, a previsão oficial do tempo. Os modelos precisam ser analisados em conjunto com outras informações para a elaboração dos prognósticos.

As projeções sazonais também indicam temperaturas médias acima da climatologia em praticamente todo o Centro-Oeste durante o trimestre de novembro, dezembro e janeiro. Para Salvador, o acompanhamento das condições meteorológicas e dos avisos emitidos pelo Inmet é fundamental, especialmente diante da possibilidade de tempestades após períodos prolongados de calor e estiagem.