A Secretaria de Saúde (SES-DF) aprovou, nesta terça-feira (17/11), o Plano de Enfrentamento do El Niño, com medidas para prevenir e reduzir os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde da população do Distrito Federal. De acordo com a pasta, entre os cenários considerados mais prováveis para a capital estão a ocorrência de temperaturas acima da média, com períodos prolongados de calor e baixa umidade do ar, o que irá exigir atenção à hidratação e pode agravar problemas respiratórios e cardiovasculares, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

O calor intenso e os incêndios na vegetação favorecem, ainda, segundo a SES-DF, o aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões e serpentes. Por outro lado, a ocorrência de chuvas intensas, com alagamentos e inundações, pode comprometer a qualidade da água e aumentar o risco de doenças como diarreia, hepatites e leptospirose. A secretaria aponta que, com as chuvas, a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika, é outro ponto de atenção.

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Diante desse cenário possível, o Plano de Enfrentamento do El Niño prevê cinco níveis de resposta: normalidade, mobilização, alerta, emergência e crise. Em situações graves, com comprometimento do abastecimento de água, incêndios frequentes, desastres provocados pelas chuvas ou sobrecarga dos serviços, poderá ser ativado um Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública.

Entre as medidas previstas, estão a capacitação de profissionais para reconhecer doenças associadas ao clima, o acompanhamento de pacientes vulneráveis e o reforço da vigilância da água, da fumaça e dos mosquitos. Para os episódios de calor extremo, o documento estabelece a disseminação do protocolo de ondas de calor em todas as regiões de saúde do DF e a organização do acompanhamento dos problemas relacionados às altas temperaturas. Também prevê a instalação de estações de hidratação com participação da Caesb em locais de grande circulação, territórios mais expostos ao calor e à baixa umidade e pontos de concentração de pessoas em situação de rua.

O combate às doenças transmitidas por mosquitos deverá ser intensificado nas áreas prioritárias. As medidas incluem ampliar o monitoramento do Aedes aegypti, eliminar criadouros e emitir alertas quando houver alterações nos indicadores de infestação.

Na assistência, o plano destaca a necessidade de preparar as equipes para atender tanto aos problemas físicos quanto ao sofrimento psíquico provocado por perdas, medo e deslocamentos decorrentes de desastres. O funcionamento das unidades deve ser acompanhado, considerando conforto térmico, qualidade do ar e disponibilidade de água. Outra meta é manter o estoque estratégico de concentrados de hemácias para atender integralmente à demanda por transfusões, mesmo em períodos de calor extremo e baixa umidade.

Gargalo

Para o médico sanitarista e gestor em saúde Álvaro Madeira Neto, o principal gargalo a enfrentar é a capacidade de ampliar rapidamente o acesso ao atendimento em situações de emergência, sem interromper o acompanhamento de quem já depende da unidade de saúde. "Quando a procura cresce de forma concentrada, a UBS precisa ter equipe disponível, organização para acolher a demanda do dia e comunicação ágil com os serviços de urgência. Esse é o ponto decisivo para evitar que o aumento de casos se transforme em espera prolongada e agravamentos evitáveis", assinalou.

Patricia Ferrini Rodrigues, doutora em ciências atmosféricas pela Universidade de São Paulo (USP) e fundadora do Futura Evidence Lab, ressaltou que, com o ar seco e pouca ventilação, os poluentes tendem a ficar concentrados perto do solo, ressecando as vias aéreas e reduzindo as defesas naturais do organismo, o que se traduziu em mais crises de asma, DPOC e eventos cardiovasculares.

Esse quadro é agravado pelas ilhas de calor urbanas do DF, onde o asfalto e o concreto acumulam calor diurno e elevam as temperaturas noturnas, castigando áreas mais adensadas e menos arborizadas. Para a especialista, o principal erro dos governos ainda é tratar os eventos climáticos como emergências pontuais.

"O desafio mais comum é tratar os eventos climáticos como emergências a serem respondidas, quando eles são, cada vez mais, riscos previsíveis que podem ser preparados com antecedência, exigindo gatilhos claros, responsabilidades bem definidas e recursos assegurados", completou.



