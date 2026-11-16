Novacap mantém equipes em Ceilândia para reparar danos causados pelas chuvas

Nesta segunda-feira (16), as equipes seguem mobilizadas para dar continuidade aos trabalhos necessários, conforme as condições técnicas e climáticas - (crédito: Foto: Divulgação/Novacap)

Átila Lustosa*

Ceilândia segue com equipes nas ruas nesta segunda-feira (16) para dar continuidade à recuperação dos danos provocados pelo temporal do fim de semana. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) mantém profissionais mobilizados para atender às ocorrências, conforme as condições técnicas e climáticas.

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A chuva forte danificou a infraestrutura urbana e derrubou árvores em diferentes pontos da cidade. A intensidade do temporal provocou transtornos para moradores e exigiu uma resposta rápida do Governo do Distrito Federal (GDF).

A Diretoria de Obras da Novacap manteve equipes em campo durante todo o fim de semana, acompanhando os impactos e identificando os locais que precisam de intervenção. Os serviços incluem vistorias técnicas, limpeza, manutenção da infraestrutura e manejo de árvores.

Na Avenida Hélio Prates, as vistorias mostraram que o trecho que passou por fresagem e recapeamento asfáltico não sofreu danos no pavimento por causa da chuva. Foram constatados apenas pequenos deslocamentos de meios-fios, principalmente nos pontos de retorno, onde veículos de grande porte frequentemente passam sobre essas estruturas. A empresa responsável já está providenciando a fixação.

Para o diretor de obras da Novacap, André Vaz, a atuação rápida foi essencial para restabelecer as condições de circulação e segurança.

“Nossas equipes estiveram mobilizadas durante todo o fim de semana, acompanhando as ocorrências e realizando os serviços necessários para minimizar os transtornos. A intensidade das chuvas exigiu uma atuação imediata, e seguimos trabalhando para recuperar os pontos danificados e garantir mais segurança à população”, destaca o diretor.

A intensidade do temporal surpreendeu quem mora na região. A moradora Fernanda Teixeira, acompanhou os transtornos e destacou a importância da atuação das equipes para retomar a normalidade.

“Foi uma chuva muito forte, que surpreendeu todo mundo. Ficamos preocupados com os estragos, mas é importante saber que as equipes estão trabalhando para recuperar os locais atingidos. A gente espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível”, relatou Fernanda.

Além de Ceilândia, a Novacap mantém equipes mobilizadas para atender a ocorrências relacionadas às fortes chuvas em outras regiões administrativas do DF. A companhia diz que segue acompanhando os impactos do período chuvoso e atuando de forma integrada para garantir a segurança da população e restabelecer as condições adequadas dos espaços públicos.

*Com informações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado