Quarto onde trabalhadora doméstica de 62 anos viveu por mais de 40 anos era usado como depósito, na Zona Norte de São Paulo - (crédito: Auditoria-Fiscal do Trabalho)

Duas mulheres foram resgatadas de situações análogas à escravidão em residências na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. Em um dos casos, uma trabalhadora doméstica de 62 anos foi resgatada após passar mais de quatro décadas submetida a condições análogas à escravidão em uma residência na Zona Norte, de acordo com informações do Ministério Público do Trabalho.

Ela disse aos auditores fiscais do Trabalho que, durante o período, trabalhou para a mesma família sem receber salários, férias ou descanso semanal. Além disso, relatou às autoridades que foi vítima da separação forçada de sua filha recém-nascida, na década de 1990. Desde então, a mulher nunca mais teve contato com a criança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Mulher é resgatada após 35 anos trabalhando em condições análogas à escravidão

O resgate ocorreu em 10 de novembro, durante uma operação coordenada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mas foi divulgado ontem. A ação contou com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério Público Federal (MPF), da Defensoria Pública da União (DPU) e da Polícia Federal (PF).

Natural de Pernambuco, a trabalhadora chegou a São Paulo ainda jovem e passou a prestar serviços domésticos à família. Segundo as apurações, sua rotina não tinha limites definidos entre trabalho e descanso. Ela realizava atividades diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, muitas vezes até depois da meia-noite.

Além dos serviços na residência, a mulher trabalhava em uma associação beneficente vinculada aos empregadores. De acordo com os auditores, as atividades realizadas nos dois locais se misturavam, sem uma separação clara dos horários e das responsabilidades.

Longe da filha

De acordo com o relato, a mulher foi separada de sua filha em 1995. A vítima contou que foi afastada da bebê poucos dias depois do parto. Ela afirma que as empregadoras retiraram a criança de seus cuidados e lhe entregaram um bicho de pelúcia no lugar da filha. Desde então, a trabalhadora não conseguiu reencontrar a menina nem obteve informações sobre seu paradeiro. Documentos e depoimentos reunidos durante a fiscalização apontaram elementos que dão sustentação a aspectos de sua versão. As circunstâncias da separação e uma possível entrega irregular da criança a terceiros serão investigadas.

A fiscalização identificou indícios de controle sobre os documentos e os recursos financeiros da mulher. Embora estivesse aposentada, ela não tinha acesso livre ao benefício previdenciário. Conforme seu depoimento, os valores eram administrados por terceiros e repassados de maneira variável. Durante a pandemia de covid-19, a trabalhadora também recebeu o Auxílio Emergencial, mas, segundo os levantamentos, não tinha autonomia para decidir sobre a utilização do dinheiro.

Outro aspecto identificado foi a restrição ao acesso à educação, muito comum em casos de trabalho análogo à escravidão. Hoje, a mulher não sabe ler nem escrever. Ela relatou que tentou frequentar aulas para aprender a ler, mas seus materiais escolares desapareceram. A fiscalização também constatou que o espaço destinado ao descanso apresentava condições inadequadas. O quarto estava lotado de objetos, e a vítima tinha que dormir no sofá.

Sem direitos

Em outro caso, uma mulher de 59 anos foi resgatada de uma residência em Embu das Artes, na Grande São Paulo, onde vivia em condições análogas à escravidão há 35 anos. Ela foi mantida trabalhando no local desde que chegou à casa, na época, com um bebê de colo. A mulher dormia em um colchão, em um quarto que dividia o quintal com os cachorros, de acordo com as autoridades. A vítima também teve o filho retirado de seus cuidados, que teria sido enviado para a casa de um irmão. Desde então, nunca mais teve contato com a criança, pois a família não aceitava o menino na residência.

A expectativa é de que os valores devidos a ela estejam na casa de R$ 1,7 milhão. Os autores do crime, que não foram presos, assinaram termo se comprometendo a pagar os valores. A vítima está em um abrigo, recebendo cuidados da assistência social. O Ministério Público avalia quais medidas judiciais podem ser tomadas contra os autores.

A ação que resultou no resgate ocorreu no último dia 12, por meio de uma força-tarefa que envolveu agentes do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Defensoria Pública da União (DPU), do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal. A trabalhadora nasceu na Bahia e teve contato com a família por meio do irmão, que chegou antes a São Paulo.

O colchão em que ela dormia estava cheio de rasgos, de acordo com a fiscalização. O local de descanso ficava em uma área no piso superior da residência. Além de atuar na residência, a vítima também trabalhava como feirante, sem receber qualquer tipo de remuneração pelo serviço. De 1991 até 2019, ela era levada para trabalhar na feira da cidade duas vezes por semana.

"Diante da gravidade das irregularidades constatadas, a fiscalização determinou a imediata cessação da prestação de serviços e a retirada da trabalhadora da residência", destacou a Auditoria-Fiscal do Trabalho, em nota. O valor da indenização considera férias não pagas, 13º salário e repouso semanal remunerado, que não foi concedido.

Nas fotos divulgadas pelas autoridades que atuaram no resgate, é possível ver que o cômodo estava inacabado, e não havia armário ou vaso sanitário. Os pertences da mulher eram alocados em caixas, suspensas em uma estante de metal, de maneira precária. Os banhos eram tomados por meio de uma bacia. Já os demais integrantes da residência viviam sob condições dignas, com estrutura completa.