O prêmio principal da Mega-Sena alcançou a marca estimada em R$ 65 milhões para o sorteio de terça-feira (24). O montante expressivo acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas do concurso 3.089, realizado neste domingo (22/11) no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa máxima, milhares de pessoas faturaram premiações secundárias pelo país. Os números sorteados na ocasião foram: 17, 18, 27, 36, 58 e 59.

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Premiação do concurso 3.089

Quem bateu na trave garantiu um bom retorno financeiro. A quina registrou 26 apostas contempladas em todo o território nacional, e cada uma delas garantiu a quantia de R$ 51.466,57.

Já a quadra premiou 2.971 bilhetes que acertaram quatro números. Cada um dos participantes dessa categoria tem direito a receber R$ 643,42.

Como concorrer ao prêmio milionário

Os interessados em disputar a bolada de R$ 65 milhões têm até as 19h (horário de Brasília) da terça-feira para registrar os palpites. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas presencialmente em qualquer unidade lotérica credenciada do país ou virtualmente pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

No ambiente digital, o jogo pode ser efetuado por meio do portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial do banco, disponível para aparelhos Android e iOS. Para apostar pela internet, o usuário precisa ter mais de 18 anos, efetuar cadastro e realizar o pagamento com cartão de crédito, respeitando o valor mínimo de R$ 30 por transação.

O jogo simples da Mega-Sena custa R$ 5,00 e dá direito à escolha de seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. O apostador também pode optar por marcar mais números, até o limite de 20 dezenas, o que eleva as chances de vitória, mas também encarece o valor do bilhete. Outra modalidade disponível é o bolão oficial, que permite dividir cotas entre amigos ou adquirir frações organizadas pelas próprias lotéricas.

Procedimento para resgate de valores

Os vencedores de qualquer faixa de premiação têm um prazo limite de 90 dias corridos, contados a partir da data da apuração, para retirar os valores conquistados. Após esse período, o montante não resgatado prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ganhos com valores líquidos de até R$ 1.581,44 (ou brutos de até R$ 2.259,20) podem ser sacados diretamente nas casas lotéricas credenciadas. Prêmios que superam esse patamar financeiro precisam ser solicitados exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF original e o comprovante da aposta premiada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.