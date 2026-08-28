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Duas apostas do DF acertaram a quina da Mega-Sena e faturaram R$ 55 mil

Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas; próximo sorteio ocorre nesta quinta (9), às 21h

O próximo sorteio será realizado neste sábado (29/8), com prêmio acumulado em R$ 30 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O próximo sorteio será realizado neste sábado (29/8), com prêmio acumulado em R$ 30 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Apesar de ninguém ter conquistado o prêmio máximo da Mega-Sena, a modalidade da quina teve 26 apostas ganhadoras, e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 55.536,51. Entre as apostas vencedoras da quina estão jogos virtuais de dois apostadores do DF. A quadra registrou 1.682 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.415,06.

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As seis dezenas sorteadas no concurso 3.050 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (27/7), foram: 11, 14, 30, 38, 49 e 55. O próximo sorteio será realizado neste sábado (29/8), e o prêmio está acumulado em R$ 30 milhões.

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Os apostadores que desejam ficar ricos e mudar de vida podem fazer as apostas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 14:22
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