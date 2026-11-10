Bolão da Mega-Sena em Minas Gerais fatura prêmio de R$ 3,2 milhões

Apostas da Mega-Sena, como as que renderam bolada a grupo mineiro, podem ser feitas em lotéricas da Caixa - (crédito: Reprodução/Portal Loterias)

Quinze apostadores do município de Iturama, localizado no Triângulo Mineiro, têm motivos de sobra para comemorar. Um bolão organizado na cidade acertou sozinho as seis dezenas do concurso da Mega-Sena, faturando o prêmio total de R$ 3.287.949,90.

O sorteio revelou as seguintes dezenas: 06, 14, 22, 30, 31 e 37. O grupo optou por registrar um bilhete com sete números, estratégia que amplia consideravelmente as chances matemáticas de acerto na comparação com o volante tradicional.

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Com o desfecho favorável, cada uma das 15 cotas participantes terá direito a uma fatia de aproximadamente R$ 219,1 mil. Esse montante é creditado individualmente a cada titular que apresentar o comprovante original da aposta em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Ganhadores da quina e da quadra

A rodada também distribuiu quantias expressivas para quem cravou parte da combinação sorteada. Na segunda faixa de premiação, destinada aos acertadores de cinco números, 29 apostas foram contempladas em território nacional, com cada bilhete assegurando R$ 28.344,40.

A quadra também registrou um volume significativo de contemplados: 2.264 apostadores acertaram quatro números e recebem R$ 518,66 cada. O montante arrecadado permitiu contemplar participantes em diversas regiões do país nessas faixas secundárias.

Para resgatar valores líquidos de até R$ 2.259,20, os premiados podem comparecer diretamente a qualquer unidade lotérica credenciada. Prêmios acima desse teto exigem atendimento presencial nas agências bancárias da Caixa, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto e do bilhete premiado original.

Próximo sorteio e como apostar

O calendário das loterias segue movimentado e coloca em disputa uma bolada estimada em R$ 20 milhões no próximo sorteio que será na quinta-feira (12/11).

Os interessados têm até as 19h (horário de Brasília) da quinta para confirmar os palpites. O registro pode ser feito pelos canais digitais oficiais da Caixa — incluindo aplicativo e portal Loterias Caixa na internet — ou presencialmente na rede de casas lotéricas espalhadas pelo Brasil.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quem deseja elevar as probabilidades estatísticas de vitória pode assinalar mais números no mesmo bilhete ou adquirir cotas de bolões oficiais organizados pelas próprias casas lotéricas.