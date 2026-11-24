Policiais federais atuam em uma das operações contra esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas - (crédito: DivulgaçãoPF)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (24/11) três ações simultâneas contra esquemas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e movimentação ilegal de recursos: as Operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce.

As apurações constituem desdobramentos de investigações anteriores. As equipes identificaram grupos que utilizavam empresas, transferências bancárias e criptoativos para destinar recursos a contas no Brasil e no exterior. Apenas nos trabalhos referentes às Operações Narco Azimut III e Narco Oriente, as movimentações superam R$ 4,3 bilhões.

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Fraudes digitais e atuação transnacional

Na Operação Narco Oriente, os policiais identificaram uma organização criminosa transnacional. O grupo utilizava empresas de fachada e instituições de pagamento com o propósito de ocultar valores originados em fraudes virtuais.

O esquema envolvia principalmente:

apostas on-line fraudulentas;

falsas ofertas de emprego no exterior, nas quais vítimas sofriam indução para depositar dinheiro em contas bancárias indicadas pela organização criminosa.

Mandados e cidades abrangidas

Cerca de 130 policiais federais cumprem 72 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos pela Justiça.

No âmbito da Operação Narco Azimut III, as buscas e ordens de prisão ocorrem em municípios paulistas e no Paraná:

São Paulo (SP);

Guarulhos (SP);

Itatiba (SP);

Avaré (SP);

Mongaguá (SP);

Jundiaí (SP);

Foz do Iguaçu (PR).

Já as medidas das Operações Narco Oriente e Narco Alicerce alcançam diferentes estados:

São Paulo, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Piedade e Charqueada, no estado de São Paulo;

Recife (PE);

Cidade Ocidental (GO);

Porto Alegre (RS);

Brasília (DF).

Bloqueios bilionários e apreensões

As decisões judiciais autorizaram o bloqueio de bens e valores em contas bancárias com montantes expressivos:

até R$ 1,1 bilhão na Operação Narco Azimut III;

até R$ 3,2 bilhões na Operação Narco Oriente.

As restrições impostas atingem ainda a transferência de patrimônio e a movimentação financeira de empresas. Na Operação Narco Alicerce, as determinações recaem sobre bens, direitos e valores, com ênfase em imóveis de alto padrão pertencentes a investigados da Operação Narco Fluxo.

Até o momento, os agentes federais cumpriram ordens de prisão temporária e recolheram veículos, dinheiro em espécie, equipamentos e documentos. A corporação mantém as diligências para identificar os envolvidos e mapear a estrutura financeira das redes criminosas. Os suspeitos podem responder por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.