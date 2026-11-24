Corpo de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um veículo às margens da BR-101, em São Gonçalo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A polícia investiga se o assassinato de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, foi motivado por uma tentativa de vingança contra a mãe do jovem, que havia se separado do companheiro em outubro. O ex-padrasto da vítima, Marcelo David da Costa, de 50 anos, foi preso na noite de segunda-feira (23/11), suspeito de envolvimento no crime. O corpo do rapaz havia sido encontrado carbonizado dentro de um carro, às margens da BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, após a identificação de elementos que relacionariam Marcelo à morte do enteado. Embora seja investigado por participação no assassinato, ele foi detido pelo crime de fraude processual, diante de suspeitas de que tentou eliminar provas que poderiam esclarecer o ocorrido.

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Entre os indícios reunidos pelos investigadores estão imagens do suspeito comprando gasolina e possíveis vestígios de sangue encontrados em seu veículo. Segundo o delegado-assistente Pedro Henrique Neves, a perícia utilizou luminol, substância que permite identificar marcas que não são visíveis a olho nu, para examinar o automóvel.

A investigação aponta que Marcelo teria limpado os bancos do carro e se desfeito de um galão de combustível, numa possível tentativa de dificultar o trabalho pericial. Diante dos elementos encontrados, Neves informou que pretende solicitar à Justiça a prisão temporária do suspeito no âmbito da apuração do homicídio.

Os investigadores acreditam que Marllon tenha sido morto após sofrer golpes na cabeça e que seu corpo tenha sido incendiado posteriormente. A polícia ainda procura esclarecer as circunstâncias do assassinato e determinar se outras pessoas participaram da ação.

Separação pode ter motivado o crime

Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de Marcelo ter atacado o jovem para atingir emocionalmente a ex-companheira. Ele manteve um relacionamento com a mãe de Marllon por mais de dez anos, até a separação, ocorrida em outubro deste ano.

Embora não existam relatos de episódios anteriores de violência doméstica contra a mulher, ela teria recebido ameaças do ex-marido. A polícia busca esclarecer se o término do relacionamento tem ligação com o assassinato.

Marllon morava no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, e trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um hotel no Leme, na Zona Sul do Rio. Na noite de sábado (21/11), saiu de casa para participar de uma festa na residência de um amigo, no Jardim Catarina, mas nunca chegou ao encontro.

No dia seguinte, seu corpo foi localizado no interior de um automóvel incendiado, no bairro Gradim, dando início à investigação sobre as circunstâncias de sua morte.

Mensagens levantaram suspeitas da família

Além das evidências encontradas pela polícia, mensagens enviadas pelo celular de Marllon na noite de seu desaparecimento despertaram a desconfiança dos familiares. Eles acreditam que outra pessoa possa ter utilizado o aparelho para se comunicar com parentes, já que a maneira de escrever e determinadas expressões não correspondiam aos hábitos do jovem.

Uma das mensagens, encaminhada à mãe por volta da meia-noite de domingo (22/11), mencionava uma possível situação de assalto. O conteúdo chamou a atenção da família diante das circunstâncias do desaparecimento.

"Maior furada. Acho que caí numa braba. É assalto. Acho que vou perder tudo."

A autoria das mensagens permanece sob suspeita, enquanto a Delegacia de Homicídios tenta reconstruir os últimos momentos de Marllon e esclarecer a participação de Marcelo e de possíveis envolvidos no crime.

