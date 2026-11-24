Horas depois de ter tido o registro de companhia aberta suspenso pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco de Brasília (BRB) afirmou que continua em pleno funcionamento. Em comunicado divulgado na noite desta segunda-feira (23/11), a instituição reconheceu a relevância da situação e informou que a decisão da autarquia se restringe ao mercado de capitais, sem interromper as atividades bancárias.
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A suspensão foi determinada pela CVM devido ao descumprimeiro, por mais de 12 meses, das obrigações periódicas de divulgação de informações financeiras. Com a decisão, o BRB fica impedido de negociar ações e outros valores mobiliários em mercados regulamentados até que regularize sua situação.
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Em nota, o banco deixou claro que a medida não afeta a prestação de serviços aos clientes. “O BRB permanece em pleno funcionamento, mantendo a prestação regular de seus produtos e serviços, o atendimento aos clientes e o cumprimento de suas obrigações perante depositantes, fornecedores e demais parceiros comerciais, preservada a continuidade de suas operações.”
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O BRB, que é controlado pelo governo do Distrito Federal, não divulga seus balanços obrigatórios desde o ano passado, após a operação da Polícia Federal que investiga o Banco Master por fraudes financeiras. Sem a divulgação dos balanços, não é possível saber o tamanho do prejuízo para o Banco de Brasília.
No comunicado, o banco reconheceu a “relevância da situação” e reafirmou o compromisso com o cumprimento das obrigações legais e regulatórias.
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