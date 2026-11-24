O jurista Fábio Konder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e referência na defesa dos direitos humanos, faleceu na madrugada desta terça-feira (24/11), aos 90 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada.
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Durante a ditadura militar, Comparato deixou a área do Direito Comercial para se dedicar à disciplina de Direitos Humanos, que considerava um instrumento para combater o regime e denunciar as violações cometidas pelos militares.
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Nascido em Santos, no dia 8 de outubro de 1936, Comparato se formou doutor em direito pela Universidade de Paris, em 1963, e doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra, em 1999. Ele foi professor titular da Faculdade de Direito da USP por três décadas, de 1976 a 2006, sendo nomeado professor emérito três anos depois.
Ele era defensor de movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e foi um dos fundadores da Escola de Governo, entidade voltada à formação de servidores públicos em temas ligados à gestão e políticas públicas.
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Em nota, a Faculdade de Direito da USP lamentou a morte do professor e destacou sua contribuição ao pensamento jurídico brasileiro e à defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social.
“Uma das mais importantes referências do pensamento jurídico brasileiro e uma voz indispensável na defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social em nosso País”, escreveu a diretora da faculdade, professora Ana Elisa Bechara.
Em nota de pesar, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, disse que a morte representa “uma perda inestimável para a comunidade jurídica e para a sociedade brasileira”.
“O legado intelectual, ético e humanista do jurista permanecerá como patrimônio da cultura jurídica nacional e fonte de inspiração para as futuras gerações”, escreveu o ministro.
O velório será realizado nesta terça-feira , das 11h às 15h, na Avenida Dr. Arnaldo 300. O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério da Consolação, no centro de São Paulo.
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