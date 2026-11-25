Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, a presença dessas estruturas é maior - (crédito: Divulgação/Administração do Lago Sul)

O serviço de drenagem e manejo de águas pluviais está presente em 97,4% dos municípios brasileiros, o equivalente a 5.424 cidades. O dado faz parte da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (25/11). Em 2000, o percentual era de 78,6%.

Segundo o levantamento, 134 municípios não registraram nenhum serviço de drenagem. Outros oito se recusaram a responder à pesquisa e quatro não apresentaram informações.

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Entre as estruturas disponíveis, a microdrenagem é a mais disseminada: está presente em 98,1% dos municípios que possuem o serviço, ou 5.320 cidades. A macrodrenagem é adotada em 76,3%, o equivalente a 4.138 municípios.

As chamadas infraestruturas verdes, que utilizam soluções baseadas na natureza para absorver ou conduzir a água da chuva, aparecem em 33,3% das cidades atendidas, ou 1.806 municípios. Entre as práticas identificadas estão a renaturalização ou restauração de cursos d'água (12,6%), os pavimentos permeáveis (10%) e as bacias de infiltração (8,6%).

Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, a presença dessas estruturas é maior. A macrodrenagem está presente em 95,8% deles, enquanto as infraestruturas verdes são utilizadas em 70,8%.

A pesquisa também aponta baixa presença de estruturas específicas para retenção de água e controle de inundações. Apenas 11,9% dos municípios com serviço de drenagem, ou 648 cidades, possuem estruturas de retenção e detenção, utilizadas para armazenar temporariamente a água e reduzir o impacto das enchentes.