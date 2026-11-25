O influenciador Kadu Rodrigues, ex-participante do reality A Grande Conquista, usou as redes sociais na segunda-feira (23/11) para denunciar dificuldades no registro de nascimento do filho, Anthoni, em um cartório de Guarulhos , em São Paulo. Ao lado do marido, Rafael Rafaldini, o influenciador relatou que os funcionários estariam criando obstáculos para emitir a documentação da criança, mesmo o casal afirmando estar com todos os papéis necessários.

Em vídeos, Kadu demonstrou indignação com a situação e disse que procuraria a polícia caso o registro não fosse realizado. Emocionado, ele e o marido lamentaram o episódio logo após a chegada do primeiro filho e afirmaram que a polícia atribuiu a negativa ao preconceito contra o casal.

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Na manhã desta quarta-feira (25/11), Kadu voltou a se pronunciar afirmando que o bebe ainda continua sem o registro oficial. Ele conta que, após o estresse sofrido no começo da semana, preferiram adiar a volta ao cartório e ficar ao lado da família. “Ainda estamos bem tristes com a situação. Nosso filho ainda não foi registrado. Hoje resolvemos não ir até o cartório, porque ontem foi um dia muito estressante. Preferimos ficar com nosso filho e nossa família”, contou.

O pequeno Anthoni nasceu na sexta-feira, dia 20. A tia do influenciador se ofereceu para ser a barriga solidária e passar por fertilização in vitro de forma voluntária e assistida. A situação no cartório ocorreu após o tabelião exigir que a “mãe” da criança fizesse uma declaração oficial de que estava abrindo mão do recém-nascido. Kadu reforçou nos vídeos que já tinha em mãos o documento assinado pela genitora cedendo o direito à criação do bebe.

“Ele deu duas opções: que trouxéssemos a mãe da criança para fazer uma declaração de próprio punho para doação da criança; ou que ela escrevesse a carta, fossemos ao cartório reconhecer firma e depois devolvêssemos para eles. Mas a criança não tem mãe. Ela tem dois pais. Não existe doação daquilo que não seja da pessoa. A minha tia era a barriga solidária. Ela já assinou e nós já tínhamos um documento de consentimento dela. Mas o tabelião insistiu que deveria ter uma carta de doação. Fora que ele ria, estava com deboche. Ele sentia prazer em negar a nossa certidão”, afirmou Kadu.

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Após muitas tentativas de resolver a situação, o tabelião emitiu uma declaração de negativa, informando que o registro não foi concluído por falta de documentos de filiação, e pediu que o casal assinasse, ao que eles se recusaram.

“Eu rasguei e falei que não ia assinar de jeito nenhum. Ele pegou todos os nossos documentos e levou com ele debaixo do braço. Precisamos de muita briga e tivemos que chamar a polícia para tê-los de volta. Minha advogada chegou e os ânimos ficaram exaltados”, contou Kadu.

Em nota, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) contesta a versão apresentada pelo influenciador e afirma que não houve recusa arbritaria, discriminação ou exigencia da presença fisica da mulher que participu da gestação.

Segundo a associação, o registro não foi concluído naquele momento porque faltava um documento considerado obrigatório pelas normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a versão original do termo de compromisso assinado pela doadora temporária do útero, onde declara expressamente concordar com as ações.

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A entidade também informa que o arquivo apresentado não possui assinatura digital verificável nem elementos que permitissem a verificação de autenticidade. “Salienta-se que este documento é justamente o instrumento legal que comprova, de forma incontestável, que a genitora abre mão do vínculo de filiação sobre a criança em prol dos requerentes. Sem a certeza absoluta da autoria e da autenticidade dessa declaração, o Oficial estaria suprimindo o nome de uma parturiente do registro civil sem prova válida de seu consentimento — o que configura grave violação à segurança jurídica e aos direitos fundamentais da própria criança”, escreveu a entidade.

A Arpen informa também que o casal foi orientado sobre a necessidade de adequação da documentação e afirma que o cartório formalizou a pendência por meio de uma Nota Explicativa, documento que permite levar a questão à análise do Judiciário.

Ainda segundo a associação, o casal não aceitou a formalização, e rasgou o documento oficial, e proferiram ofensas e gravações não autorizadas. Diante da situação, um boletim de ocorrência foi registrado pelo cartório para responsabilização cívil e criminal dos envolvidos.

A associação também rejeitou as acusações de homofobia e alertou para a gravidade da distorção da realidade, que nesse caso, poderia alimentar narrativas inverídicas e incitar linchamentos virtuais contra trabalhadores e instituições públicas.

Ao final, o estabelecimento ressalta que permanece à disposição da família para concluir o registro assim que o documento exigido for apresentado corretamente.



