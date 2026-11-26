O PL 464/2026 propõe que herdeiros que tentarem promover ou promovam processo de curatela de má-fé sejam excluídos da sucessão patrimonial - (crédito: Divulgação)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, no início desta semana, o projeto de lei que pune a tentativa de fraude com o patrimônio de pessoas idosas.

O PL 464/2026 propõe que herdeiros que tentarem promover ou promovam processo de curatela de má-fé, de modo temerário, fraudulento ou com desvio de finalidade sejam excluídos da sucessão patrimonial por indignidade. Pela proposta, a punição dependerá de confirmação por decisão judicial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O texto também aumenta a pena em até a metade do crime de apropriação ou desvio de bens, proventos ou pensão do idoso.

A proposta agora passa para o Senado e, se for aprovada, segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).