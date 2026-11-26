Rafael Góis foi alvo de mandado de busca e apreensão, cumprido em sua residência, onde os agentes recolheram o celular do empresário - (crédito: Divulgação/ Grupo Fictor )

O CEO do Grupo Fictor, Rafael Góis, está entre os alvos de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (26/11), para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal. A investigação estima que o esquema possa ter movimentado mais de R$ 500 milhões. Góis foi alvo de mandado de busca e apreensão, cumprido em sua residência, onde os agentes recolheram o celular do empresário.



Em nota, a defesa do Grupo Fictor e do executivo informou que, após ter acesso aos autos, prestará os esclarecimentos necessários às autoridades. O grupo disse que pretende colaborar com as investigações para elucidar os fatos. Luiz Rubini, ex-sócio da Fictor, também foi alvo de buscas. A defesa dele declarou que não tinha conhecimento prévio do processo e que se manifestará oportunamente.

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Ao todo, foram expedidos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva pela Justiça Federal de São Paulo. As diligências ocorreram em municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Até a última atualização, 14 pessoas haviam sido presas. Também foram autorizados bloqueios e sequestros de bens, veículos e ativos financeiros de até R$ 47 milhões, além da quebra de sigilos bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas.

Banco Master

A apuração teve início em 2024, após a identificação de indícios de um esquema organizado para obtenção de vantagens ilícitas. Segundo a PF, os investigados recrutavam funcionários de instituições financeiras e utilizavam empresas para movimentar recursos e ocultar a origem do dinheiro. As suspeitas envolvem crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, além de possíveis irregularidades contra o sistema financeiro nacional.

De acordo com os investigadores, o esquema envolvia empresas de fachada e estruturas empresariais utilizadas para encobrir a movimentação de recursos. Funcionários de instituições financeiras teriam inserido informações falsas nos sistemas bancários para permitir saques e transferências indevidas. O dinheiro, posteriormente, seria convertido em bens de luxo e criptoativos, numa tentativa de dificultar o rastreamento. Os investigados podem responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção e crimes contra o sistema financeiro.

A operação ocorre em meio à crise financeira enfrentada pelo Grupo Fictor, que pediu recuperação judicial em fevereiro, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em novembro de 2025, a holding tentou adquirir o Banco Master, antes da liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central. No pedido judicial, a empresa atribuiu parte das dificuldades à repercussão negativa da tentativa de compra, que teria provocado desequilíbrio temporário nos fluxos operacionais e rompimento de contratos com fornecedores. O grupo informou que suas obrigações somam cerca de R$ 4 bilhões e que pretende quitá-las integralmente, sem deságio.