Grupo Fictor é alvo de operação do Ministerio Público de São Paulo - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo deflagraram, na manhã desta quinta-feira (26/11), a Operação Dinheiro Fictício, que mira o Grupo Fictor. A Justiça determinou o sequestro de bens e valores e o bloqueio de contas em até R$4,3 bilhões de 233 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, investigados por suspeita de captação fraudulenta de investimentos, simulação de faturamento e ocultação de patrimônio.

A operação é conduzida pelo 15° Distrito Policial de Itaim Bibi, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Perseguição Patrimonial (GAEPP) do Ministério Público, e cumpre mandados de busca e apreensão em 12 endereços nos municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo.

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A investigação foi instaurada a partir de representações de investidores que alegam ter sofrido prejuízos financeiros relacionados às atividades do grupo. O caso ganhou repercussão após o colapso financeiro da empresa e o pedido de recuperação judicial.

Segundo as apurações, os administradores do Grupo Fictor teriam captado mais de R$4 bilhões entre 2024 e 2025, junto a investidores, sob justificativa de investimentos no agronegócio, com promessas de rendimentos fixos, mas sem respaldo em operações comerciais reais.

Segundo o MP, para simular o faturamento, eram realizadas transações com cartões de crédito corporativos entre empresas do próprio grupo. O dinheiro dos investidores teria sido desviado para contas pessoais dos dirigentes, empresas de fachada e estruturas financeiras em paraísos fiscais.

Com o agravamento da situação financeira da empresa, investigadores passaram a apurar possíveis crimes falimentares, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também são investigadas possíveis conexões com estruturas que são alvo de outras operações.

Em fevereiro deste ano, o Grupo Fictor entrou com pedido de recuperação judicial, envolvendo 43 empresas do grupo. O grupo alegou que a crise financeira foi agravada por uma crise reputacional relacionada à tentativa de compra do Banco Master, anunciada em novembro do ano passado. A operação acabou contribuindo para a deterioração da situação financeira, segundo a empresa.