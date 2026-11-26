Por Mariana Garcia* — Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira (26/11) durante operação, realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil de São Paulo, que identificou uma estrutura financeira usada para movimentar recursos de apostas ilegais na internet e de outros crimes. Ao todo, foram rastreados R$ 5,87 bilhões em créditos nos três núcleos investigados.

A operação cumpre nove mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão na capital paulista, em São Bernardo do Campo e nas cidades catarinenses de Joinville, Araquari e Brusque. Até a publicação desta matéria, sete dos nove alvos de prisão foram encontrados, e todos os mandados de busca foram cumpridos.

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A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 922 milhões em ativos financeiros e bens dos investigados e das empresas relacionadas. A medida inclui contas bancárias, investimentos, imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e criptoativos. As instituições de pagamento investigadas também tiveram a participação no sistema Pix suspensa.

Empresas de fachada recebiam dinheiro de apostas ilegais

A investigação começou após o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPSP, receber informações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda sobre 55 plataformas de apostas que funcionavam sem autorização. Ao acompanhar os sites, as autoridades identificaram que os endereços e as empresas responsáveis por receber os pagamentos mudavam com frequência, mas os recursos continuavam passando pelas mesmas três instituições de pagamento.

Segundo a apuração, empresas registradas em nome de pessoas sem capacidade econômica compatível eram usadas para receber os valores. Algumas estavam vinculadas a beneficiários de programas sociais e tinham endereço em escritórios virtuais e espaços de coworking. Quando um grupo de empresas começava a ser encerrado, outras já estavam abertas para continuar recebendo os recursos.

O cruzamento das contas com registros policiais identificou ocorrências relacionadas às instituições investigadas: 2.872 por estelionato, 36 por extorsão e 31 por roubo. Entre os casos estão golpes da falsa central bancária e do falso advogado, além de situações em que vítimas foram ameaçadas ou mantidas em cativeiro e obrigadas a fazer transferências via Pix. A eventual participação dos investigados nesses crimes ainda é apurada.

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De acordo com a investigação, depois de entrar nas contas das empresas recebedoras, o dinheiro era transferido rapidamente para operadores, empresas ligadas aos dirigentes e contas pessoais. Parte dos recursos teria sido convertida em imóveis, veículos de luxo, participações em empresas e criptoativos. Durante a operação, foram apreendidos oito veículos de luxo, além de celulares, computadores, servidores e documentos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro