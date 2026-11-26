A Oceana Brasil lançou, na tarde desta quinta-feira (26/11), a 6ª edição da Auditoria da Pesca no Brasil. Um dos dados que mais chamam a atenção no levantamento é a queda na proporção de estoques pesqueiros com diagnósticos atualizados. Em 2024, 53% dos estoques avaliados tinham informações válidas sobre sua situação biológica. Em 2025, o percentual caiu para 15%. Dos 139 conjuntos de estoques analisados, apenas 21 contavam com avaliações quantitativas de biomassa e mortalidade por pesca.
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A redução está relacionada, principalmente, à perda de validade de 52 avaliações científicas que ultrapassaram o limite de cinco anos. Com isso, o país voltou a ter lacunas de conhecimento sobre a situação de grande parte dos recursos pesqueiros explorados comercialmente. A falta de informações dificulta a definição de limites de captura e de outras regras para garantir a exploração sustentável das espécies.
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Ademilson Zamboni, diretor-geral da organização, deu as boas-vindas e explicou que a auditoria da pesca começou a ser feita ainda durante a pandemia, e chega em 2026 à 6ª edição este ano a partir da análise de dados públicos. O evento contou ainda com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo.
A auditoria lançada nesta quinta trouxe como novidade um painel interativo, que permite acessar gráficos dinâmicos que incluem informações sobre orçamento, estoques, perfil dos pescadores artesanais, entre outras informações.
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Entre os dados que foram celebrados está o de que todos os Comitês de Gestão da Pesca se encontram em funcionamento, um dos maiores avanços desde o início da auditoria, e quase 90% recebem apoio técnico-científico. Aumentou ainda a transparência na divulgação de dados de registro de barcos e de pescadores no país. A situação dos estoques também passou a ser divulgada desde 2024, pela primeira vez desde a implementação da auditoria.
No painel sobre transparência, os fóruns de consulta e assessoramento aparecem com 100% de atividade em 2024 e 2025. O indicador mostra uma mudança em relação aos primeiros anos da série histórica, quando todos os fóruns avaliados estavam inativos.
O histórico das medidas de ordenamento, por outro lado, mostra uma evolução menos favorável. Em 2025, 46% das medidas foram classificadas como integrais, 44% como parciais e 10% como ausentes. No ano anterior, metade das medidas tinha implementação integral. A soma das categorias parcial e ausente chega a 54% em 2025.
A Oceana também identificou que, entre o início de 2023 e o fim de 2025, apenas 27 dos 1.804 atos publicados no Diário Oficial da União sobre a pesca estabeleceram ou atualizaram regras de ordenamento. Entre essas medidas estão cotas de captura, períodos de defeso, áreas interditadas e regras sobre equipamentos permitidos na atividade.
Também chamou a atenção na auditoria da pesca deste ano que o orçamento tem se mantido estável por volta dos 300 milhões, mas que o percentual destinado a programas finalísticos tem diminuído, o que pode impactar a atuação de CTCs e CTGs.
No painel orçamentário, o Ministério da Pesca e Aquicultura aparece com R$ 273,271 milhões de orçamento inicial em 2025. Após atualizações, o valor chegou a R$ 279,653 milhões. A redução da parcela destinada às ações finalísticas pode comprometer atividades diretamente relacionadas à gestão e ao desenvolvimento do setor, avalia a organização.
A dificuldade de avançar no ordenamento também foi apontada por Martin Dias, liderança técnica da Oceana Brasil. Na avaliação de Martin, ao avaliar os resultados da auditoria, apesar de mais orçamento e obrigação social, não houve avanço no ordenamento.
"Para que a gente consiga avançar precisamos consolidar a transparência, a participação e precisa investir em avaliar os estoques e destravar as decisões e as regras do ordenamento pesqueiro, para o setor conseguir se desenvolver."
O ministro Edipo Araújo explicou, em seguida, como o ministério tem atuado para aumentar a transparência e responder aos desafios e problemas apontados pela autoria. "É um sinal do amadurecimento da sociedade brasileira em monitorar a política pública", disse sobre a auditoria.
"Nós temos mais de 18 plataformas no programa de dados abertos, monitorados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e pela sociedade. Não se constróem políticas públicas para pesca quando a gente não consegue dimensionar o que tem debaixo da águas, por isso a importância da pesquisa. Navegamos às cegas de 2011 até 2023. Precisamos celebrar esses avanços", destacou.
Edipo lembrou que ainda é preciso avançar na análise da pesca artesanal no continente, e não apenas na dos oceanos. "A pesca continental é invisível no Brasil, precisamos sair dos mares e chegar no continente. É um público que precisa sair dessa invisibilidade", alertou.
Para ele, a avaliação sobre a destinação do recurso da pasta precisa levar em consideração os avanços que ocorreram na estrutura do ministério. Segundo o ministro, a pasta está hoje nas 27 unidades federativas, numa estrutura total de 700 servidores, além de um novo prédio ocupado em Brasília, por isso a elevação do custo de gestão. "Temos agora uma estrutura digna para receber os novos servidores. Fizemos um concurso nacional unificado para o Ministério da Pesca, com 33 vagas. Recebemos ainda 264 servidores temporários, mas temos muito o que avançar", justificou. Também garantiu que, em 2027, o percentual de estoques com diagnóstico atualizado vai aumentar.
O ministro reforçou ainda o lançamento, em 7 de dezembro, do Boletim Nacional da Estatística Pesqueira e Aquícola do Brasil, com mais dados para dar suporte à políticas públicas do setor.
Representante da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (Confrem), Carlinhos defendeu uma estrutura decisória tripartite, que garanta que os pescadores artesanais sejam ouvidos e recebam apoio do Estado para desenvolver a produção. Para ele, os avanços na gestão não podem ficar restritos à fiscalização e precisam incluir investimentos em inovação tecnológica. "A pesca artesanal não precisa ser arcaica nem atrasada", disse.
Saiba Mais
Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos
Mariana NiederauerEditora
Formada em jornalismo pela UnB, se especializou na cobertura de educação. É editora do site, redes sociais e multimídia do Correio Braziliense desde janeiro de 2021, é cronista e assina a coluna Nossos mestres