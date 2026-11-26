A Oceana Brasil lançou, na tarde desta quinta-feira (26/11), a 6ª edição da Auditoria da Pesca no Brasil. Um dos dados que mais chamam a atenção no levantamento é a queda na proporção de estoques pesqueiros com diagnósticos atualizados. Em 2024, 53% dos estoques avaliados tinham informações válidas sobre sua situação biológica. Em 2025, o percentual caiu para 15%. Dos 139 conjuntos de estoques analisados, apenas 21 contavam com avaliações quantitativas de biomassa e mortalidade por pesca.

A redução está relacionada, principalmente, à perda de validade de 52 avaliações científicas que ultrapassaram o limite de cinco anos. Com isso, o país voltou a ter lacunas de conhecimento sobre a situação de grande parte dos recursos pesqueiros explorados comercialmente. A falta de informações dificulta a definição de limites de captura e de outras regras para garantir a exploração sustentável das espécies.

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Ademilson Zamboni, diretor-geral da organização, deu as boas-vindas e explicou que a auditoria da pesca começou a ser feita ainda durante a pandemia, e chega em 2026 à 6ª edição este ano a partir da análise de dados públicos. O evento contou ainda com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo.

A auditoria lançada nesta quinta trouxe como novidade um painel interativo, que permite acessar gráficos dinâmicos que incluem informações sobre orçamento, estoques, perfil dos pescadores artesanais, entre outras informações.

Entre os dados que foram celebrados está o de que todos os Comitês de Gestão da Pesca se encontram em funcionamento, um dos maiores avanços desde o início da auditoria, e quase 90% recebem apoio técnico-científico. Aumentou ainda a transparência na divulgação de dados de registro de barcos e de pescadores no país. A situação dos estoques também passou a ser divulgada desde 2024, pela primeira vez desde a implementação da auditoria.

No painel sobre transparência, os fóruns de consulta e assessoramento aparecem com 100% de atividade em 2024 e 2025. O indicador mostra uma mudança em relação aos primeiros anos da série histórica, quando todos os fóruns avaliados estavam inativos.

O histórico das medidas de ordenamento, por outro lado, mostra uma evolução menos favorável. Em 2025, 46% das medidas foram classificadas como integrais, 44% como parciais e 10% como ausentes. No ano anterior, metade das medidas tinha implementação integral. A soma das categorias parcial e ausente chega a 54% em 2025.

A Oceana também identificou que, entre o início de 2023 e o fim de 2025, apenas 27 dos 1.804 atos publicados no Diário Oficial da União sobre a pesca estabeleceram ou atualizaram regras de ordenamento. Entre essas medidas estão cotas de captura, períodos de defeso, áreas interditadas e regras sobre equipamentos permitidos na atividade.

Também chamou a atenção na auditoria da pesca deste ano que o orçamento tem se mantido estável por volta dos 300 milhões, mas que o percentual destinado a programas finalísticos tem diminuído, o que pode impactar a atuação de CTCs e CTGs.

No painel orçamentário, o Ministério da Pesca e Aquicultura aparece com R$ 273,271 milhões de orçamento inicial em 2025. Após atualizações, o valor chegou a R$ 279,653 milhões. A redução da parcela destinada às ações finalísticas pode comprometer atividades diretamente relacionadas à gestão e ao desenvolvimento do setor, avalia a organização.

A dificuldade de avançar no ordenamento também foi apontada por Martin Dias, liderança técnica da Oceana Brasil. Na avaliação de Martin, ao avaliar os resultados da auditoria, apesar de mais orçamento e obrigação social, não houve avanço no ordenamento.

"Para que a gente consiga avançar precisamos consolidar a transparência, a participação e precisa investir em avaliar os estoques e destravar as decisões e as regras do ordenamento pesqueiro, para o setor conseguir se desenvolver."

O ministro Edipo Araújo explicou, em seguida, como o ministério tem atuado para aumentar a transparência e responder aos desafios e problemas apontados pela autoria. "É um sinal do amadurecimento da sociedade brasileira em monitorar a política pública", disse sobre a auditoria.

"Nós temos mais de 18 plataformas no programa de dados abertos, monitorados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e pela sociedade. Não se constróem políticas públicas para pesca quando a gente não consegue dimensionar o que tem debaixo da águas, por isso a importância da pesquisa. Navegamos às cegas de 2011 até 2023. Precisamos celebrar esses avanços", destacou.

Edipo lembrou que ainda é preciso avançar na análise da pesca artesanal no continente, e não apenas na dos oceanos. "A pesca continental é invisível no Brasil, precisamos sair dos mares e chegar no continente. É um público que precisa sair dessa invisibilidade", alertou.

Para ele, a avaliação sobre a destinação do recurso da pasta precisa levar em consideração os avanços que ocorreram na estrutura do ministério. Segundo o ministro, a pasta está hoje nas 27 unidades federativas, numa estrutura total de 700 servidores, além de um novo prédio ocupado em Brasília, por isso a elevação do custo de gestão. "Temos agora uma estrutura digna para receber os novos servidores. Fizemos um concurso nacional unificado para o Ministério da Pesca, com 33 vagas. Recebemos ainda 264 servidores temporários, mas temos muito o que avançar", justificou. Também garantiu que, em 2027, o percentual de estoques com diagnóstico atualizado vai aumentar.



Na imagem, da esqueda para a direita estão: Ademilson Zamboni, Carlinhos (CONFREM), Roberto Gallucci, o ministro Édipo Araújo e Natali Piccolo Mariana Niederauer/CB D.A Press

O ministro reforçou ainda o lançamento, em 7 de dezembro, do Boletim Nacional da Estatística Pesqueira e Aquícola do Brasil, com mais dados para dar suporte à políticas públicas do setor.

Representante da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (Confrem), Carlinhos defendeu uma estrutura decisória tripartite, que garanta que os pescadores artesanais sejam ouvidos e recebam apoio do Estado para desenvolver a produção. Para ele, os avanços na gestão não podem ficar restritos à fiscalização e precisam incluir investimentos em inovação tecnológica. "A pesca artesanal não precisa ser arcaica nem atrasada", disse.

Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos