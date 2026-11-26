O reforço é para crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas ou imunocomprometidas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mensagens de orientação à população sobre a vacinação contra a covid-19 foram enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta semana, pelo WhatsApp e pelo aplicativo gov.br. As mensagens reforçam a importância de se procurar os postos de saúde para manter a imunização em dia, especialmente entre os grupos mais vulneráveis às formas graves da doença. A pasta também disponibilizou doses adicionais aos estados.



A mensagem reforça que o coronavírus continua em circulação no país e que a vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O conteúdo destaca também a recomendação de vacinação, conforme determina o Calendário Nacional de Vacinação do SUS.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a pasta, desde 2024, a vacina faz parte da rotina para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.



“Também é recomendada periodicamente a grupos especiais, como pessoas com comorbidades e imunocomprometidas. A imunização é a principal medida para prevenir casos graves, internações e óbitos”, lembra o governo.

Abastecimento garantido em todo o país

O MS envia doses aos estados mensalmente, com as secretarias estaduais sendo responsáveis pela distribuição entre os municípios. Segundo o ministério, mais de 25,7 milhões de doses foram distribuídas no Brasil, em 2026. Desse total, mais de 8,5 milhões foram aplicadas.



Fora a distribuição regular, 2,1 milhões de doses adicionais foram disponibilizadas, em razão da necessidade local e das solicitações das secretarias estaduais de Saúde. A vacina ofertada pelo SUS protege contra as cepas em circulação. Estados e Distrito Federal também receberam mais de 3 milhões de testes rápidos, incluindo uma remessa adicional de 1,9 milhão.

Cenário epidemiológico

Em 2026, até a primeira semana de novembro, foram notificados 132.735 casos de síndrome gripal por covid-19, redução de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025. Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caíram 59,3%, de 9,5 mil para cerca de 3,9 mil. Os óbitos tiveram redução de 68,4%, passando de 1,5 mil para 468.

No mesmo período, os atendimentos ambulatoriais por condições pós-covid-19 diminuíram 69,4%, de 725.030 para 221.507, e as internações caíram 54,5%, de 44 para 20. De janeiro a agosto de 2026, foram registrados 129.257 atendimentos e 11 internações.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro