O documento brasileiro estabelece ações em quatro frentes: fortalecimento da Justiça e da responsabilização dos agressores, ampliação da rede de atendimento, prevenção da violência e cooperação internacional - (crédito: Freepik)

O Brasil apresentou nesta quinta-feira (26/11) seus compromissos nacionais para integrar a Coalizão Internacional para Erradicar a Violência contra Mulheres e Meninas. É o segundo país a tornar públicas as medidas, depois do Reino Unido, que divulgou seu plano na quarta-feira (25). A iniciativa reúne dez países e busca ampliar a cooperação internacional para prevenir a violência de gênero e melhorar a proteção às vítimas.

O documento brasileiro estabelece ações em quatro frentes: fortalecimento da Justiça e da responsabilização dos agressores, ampliação da rede de atendimento, prevenção da violência e cooperação internacional. Entre as propostas estão aprimorar o acompanhamento das medidas protetivas de urgência, ampliar o uso do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Fonar) e fortalecer o atendimento especializado às mulheres.

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Na área de segurança e Justiça, o governo pretende melhorar a comunicação entre órgãos de segurança pública e o sistema de Justiça para agilizar a concessão e a fiscalização das medidas protetivas. A proposta busca reduzir falhas no acompanhamento de mulheres que já recorreram ao Estado em busca de proteção.

O plano também prevê ampliar a rede de atendimento, com atenção às Casas da Mulher Brasileira e aos Centros de Referência da Mulher Brasileira. Outra medida é investir na formação continuada dos profissionais que atendem vítimas e aprimorar a coleta e o uso dos dados desses serviços.

Na prevenção, o Brasil propõe ampliar a formação de Protetoras de Direitos nos territórios e fortalecer iniciativas educativas nas escolas. Entre elas estão os projetos Meninas de Luta e Meninos em Cena pelo Fim da Violência, voltados à formação de meninas e meninos.

Cooperação internacional

Um dos pontos do documento é o enfrentamento à violência digital contra as mulheres. O Brasil pretende elaborar um roteiro regional para implementar a Lei Modelo Interamericana sobre o tema. A proposta busca aproximar os países na adoção de medidas contra esse tipo de violência.

O governo também defende a criação de indicadores comuns para medir casos de violência digital, feminicídio e violência física e sexual. Outra proposta é formar uma rede internacional de atendimento e encaminhamento de vítimas em situações que envolvam mais de um país, compartilhando a experiência do Ligue 180.

A coalizão é liderada pelo Reino Unido e foi lançada em 2026. Além de Brasil e Reino Unido, participam África do Sul, Austrália, Bósnia e Herzegovina, Espanha, França, Jamaica e Marrocos.

Os compromissos brasileiros dão continuidade a iniciativas nacionais, como o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, criado em 2023, e o Pacto Nacional Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio, lançado em fevereiro de 2026.

Sem orçamento específico nem cronograma

Questionado sobre orçamento e prazos, o Ministério das Mulheres informou que não houve previsão orçamentária específica para os compromissos, porque eles se baseiam em políticas públicas já em andamento. Segundo a pasta, as medidas buscam fortalecer, consolidar e ampliar ações existentes e estão alinhadas aos instrumentos de planejamento e execução orçamentária do governo.

O ministério também não apresentou um cronograma para colocar as propostas em prática. De acordo com a pasta, a coalizão ainda está na etapa de anúncio dos compromissos nacionais. A próxima fase será de acompanhamento da implementação, conforme os instrumentos de planejamento de cada país.

O próximo marco da iniciativa será uma cúpula internacional marcada para 27 e 28 de abril de 2027, em Londres. O encontro deve resultar em uma declaração global com objetivos comuns para prevenção da violência, proteção e apoio às sobreviventes, acesso à Justiça e responsabilização dos agressores.