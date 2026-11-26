Uma ligação que aparece no celular com o número oficial do Banco do Brasil pode ser, na verdade, uma tentativa de golpe. Criminosos têm falsificado o telefone 4004-0001, utilizado pela instituição para receber chamadas de clientes. Para evitar que essas ligações cheguem aos consumidores, o BB e o Google iniciaram uma ação que bloqueou mais de 77 mil chamadas fraudulentas na primeira semana.

A estratégia utiliza recursos de segurança em celulares com sistema Android para impedir que criminosos se passem pelo banco. A fraude, conhecida como Golpe da Falsa Central, tenta ganhar a confiança da vítima usando números que ela reconhece como legítimos.

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O telefone 4004-0001 é destinado a clientes que ligam para o banco, especialmente de capitais e regiões metropolitanas. Ele não é utilizado para fazer chamadas. Por isso, se o número aparecer na tela como origem de uma ligação, o cliente deve desconfiar e desligar.

O Banco do Brasil também utiliza outros telefones para o atendimento. Quem está em outras localidades pode ligar para o 0800-729-0001. Já o número 4003-3001 é utilizado pela instituição para entrar em contato com clientes, inclusive por agências, escritórios de negócios e centrais de relacionamento.

Desde setembro, o banco adotou outra ferramenta para ajudar a identificar essas chamadas. A tecnologia de origem verificada utiliza uma assinatura digital vinculada ao telefone da instituição, que passa pela validação da operadora antes de chegar ao consumidor.

Quando a verificação é confirmada, o celular pode exibir uma identificação que indica que a ligação foi realmente feita pelo Banco do Brasil. Nos testes da ferramenta, o banco registrou aumento de aproximadamente 30% no atendimento de chamadas identificadas.

O recurso é gratuito e não exige a instalação de aplicativos. A recomendação é que o aparelho esteja conectado a uma rede 4G ou 5G, embora a identificação possa variar de acordo com o modelo do celular e a operadora.

Mesmo com os mecanismos de bloqueio e identificação, o banco orienta os clientes a não fornecerem informações durante ligações suspeitas. O BB afirma que não pede senhas, códigos de autenticação, dados pessoais, instalação de aplicativos ou acesso remoto ao celular.

Também não solicita que o cliente entre em sites externos durante uma chamada. Em caso de dúvida, a orientação é encerrar o contato e procurar o banco pelos canais oficiais.

O Banco do Brasil afirma manter equipes especializadas no monitoramento de ameaças e no desenvolvimento de ferramentas de segurança. A instituição atende mais de 80 milhões de clientes. As informações são da Agência Brasil.