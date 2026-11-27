De acordo com o levantamento, o Brasil alcançou, em 2025, o recorde de estudantes matriculados em cursos de graduação, com 10,6 milhões de alunos - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Por Mariana Garcia* — Pretos, pardos e indígenas são maioria pela primeira vez nas universidades federais. São 658,9 mil estudantes, o equivalente a 50,1% das matrículas. Em 2013, esse grupo correspondia a apenas 22,5% do total. Na população em geral, representam 56,3%. Os dados são do Censo da Educação Superior, divulgado ontem pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o levantamento, o Brasil alcançou, em 2025, o recorde de estudantes matriculados em cursos de graduação, com 10,6 milhões de alunos. Além disso, 24,5% dos brasileiros de 18 a 24 anos estão na universidade. Quando são considerados também os jovens que já concluíram a graduação, o percentual chega a 29%. No início dos anos 2000, essa proporção ficava entre 10% e 11%. Apesar do avanço, o país ainda não atingiu a meta de 33% prevista para 2024 no Plano Nacional de Educação (PNE). O novo plano estabelece o objetivo de chegar a 40% até 2036.

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Entre 2024 e 2025, o ensino superior ganhou cerca de 400 mil matrículas. O crescimento, porém, não se reflete na mesma proporção na conclusão dos cursos. O número de formados avançou em ritmo bem menor, o que evidencia que ampliar o acesso ainda não é suficiente para garantir que os alunos cheguem ao fim da graduação. As universidades federais receberam 362 mil novos estudantes em 2025, 40 mil a mais do que em 2022. Desse total, mais de 114 mil ingressaram por meio de políticas de reserva de vagas destinadas a alunos de escolas públicas.

BRA-Cotas nas universidades (foto: Valdo Virgo)

Durante a apresentação dos dados, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou a importância da formação para os jovens. "No Brasil, o diploma de educação superior ainda premia o trabalhador com uma remuneração duas vezes e meia maior do que quem não concluiu o ensino superior", explicou.

Porém, reconheceu que garantir a permanência dos alunos é uma das principais dificuldades do ensino superior. Ele destacou a necessidade de ampliar a assistência estudantil e citou a demanda por restaurantes universitários e outros recursos de apoio. Segundo Barchini, essas medidas são fundamentais para que estudantes com menos condições financeiras consigam continuar os estudos e concluir a graduação. "Nós estamos em uma disputa por atenção dos jovens", pontuou.

O percentual de estudantes que ficaram sem vínculo com qualquer curso caiu de 17,5%, em 2024, para 16,8%, em 2025. Mas o acompanhamento de uma turma que ingressou em 2016 mostra que muitos não conseguem concluir a graduação: dez anos depois, 63% haviam abandonado o curso, 36% se formaram e 1% ainda estava matriculado.

A evasão acumulada também varia conforme a modalidade de ensino. Na educação a distância, chega a 69%, enquanto nos cursos presenciais fica em 60%. Em algumas licenciaturas, como matemática, física e sociologia, o índice alcança 74%. A conclusão no tempo previsto também é um desafio, sobretudo nas instituições privadas. Em 2025, 43% dos estudantes da rede pública se formaram dentro do período esperado para o curso. Na rede privada, o percentual foi de 35%.

EaD

A educação a distância (EaD) reúne 5,46 milhões de estudantes e responde por 51,3% das matrículas no país. A preferência pela modalidade é ainda maior entre quem acaba de ingressar no ensino superior: dois em cada três novos alunos escolheram cursos a distância em 2025. Mais de 95% dos matriculados nessa modalidade estudam em instituições privadas. Já o ensino presencial voltou a crescer depois de nove anos consecutivos de queda. Em 2025, as matrículas aumentaram 1,8% e chegaram a, aproximadamente, 5,1 milhões.

O levantamento também contabilizou, pela primeira vez, os cursos semipresenciais, que combinam atividades a distância e presenciais. Pelas novas regras, pelo menos metade da carga horária deve ser cumprida presencialmente. Ao todo, foram registradas 51 mil matrículas nesse formato.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia