Enem 2026: MEC anuncia datas dos gabaritos oficiais e do resultado final

Correio Braziliense

Enem 2026 - (crédito: Reprodução/Enem)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, neste domingo (15/11), que divulgará os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 na próxima quarta-feira, 18 de novembro. Já o resultado oficial sairá no dia 18 de janeiro de 2027.

Segundo informações do Ministério, a projeção é que cerca de 1,5 milhão de estudantes possam ingressar no ensino superior por processos seletivos do Ministério da Educação (MEC).

Na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o presidente, Manuel Palacios, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, e a secretária de Educação Básica, Kátia Schweickardt, anunciaram as datas.

"É mais uma edição que finalizamos e estou muito feliz em dizer que foi mais um dia sem intercorrências graves. Hoje nós mostramos que há possibilidade de milhares de vagas a partir de uma prova: cerca de 275 mil pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 540 mil pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e 530 mil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de seleções próprias de instituições de educação superior. Com isso, a gente mostra que não há ferramenta maior de transformação social senão a escola e a educação", afirmou o ministro, durante coletiva de imprensa.

Em 2026, o exame contou com 5,05 milhões de inscrições. O número representa crescimento de 42,4% na comparação com 2022. É, ainda, o maior desde 2021. Os primeiros dados indicam crescimento nas participações de concluintes do ensino médio da rede pública. Em 2026, o índice foi de 65%, contra 53,8% em 2025. Ou seja, um aumento de 250 mil estudantes.

A prova ainda contou com 138 mil atendimentos e oferta de 226 mil recursos de acessibilidade. Mais da metade do total de inscritos confirmados, 2,5 milhões, têm 17 ou 18 anos.

Confira os gabaritos extraoficiais dos dois dias do Enem.

Em parceria com o Correio, professores e especialistas da Bernoulli Educação corrigiram e analisaram as provas aplicadas nos dois dias do Enem 2026. Veja aqui a explicação para cada questão no nosso Especial Enem 2026.

Primeiro dia:

Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno branco (foto: Bernoulli/Divulgação) Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno amarelo (foto: Bernoulli/Divulgação) Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno branco (foto: Bernoulli/Divulgação)

Gabarito extraoficial elaborado pelo sistema de ensino Bernoulli Educação. Caderno verde (foto: Bernoulli/Divulgação)

Segundo dia:

Gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2026 (foto: Bernoulli ) Gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2026 (foto: Bernoulli )

Gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2026 (foto: Bernoulli )

Gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2026 (foto: Bernoulli )