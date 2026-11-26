O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bateu o martelo sobre o comando da Casa Civil no quarto mandato, arrematam fontes palacianas ouvidas pelo Correio. O escolhido é o senador e ex-ministro da educação no Lula 3, Camilo Santana (PT-CE).
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O movimento ocorre na esteira da escolha de Luiz Trabuco para o Ministério da Fazenda. Auxiliares aventaram à reportagem que o ex-chefe da Educação foi informado da decisão nesta quinta-feira (26/11). Ex-governador do Ceará, o parlamentar figurava entre os principais nomes cotados para ocupar a pasta desde o desfecho das eleições presidenciais.
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Embora a escolha esteja sacramentada, o chefe do Executivo deve aguardar até o início da próxima semana para oficializá-la. De acordo com interlocutores do presidente ouvidos pela reportagem, a expectativa é de que o anúncio ocorra entre segunda (30/11) e terça-feira (1º/12), acompanhado de outras definições sobre a composição do primeiro escalão do Lula 4.
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