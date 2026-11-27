Ameaça indica invasão do prédio da Assembleia para fazer as parlamentares reféns - (crédito: Jobosco - Wikimedia Commons )

A Polícia Civil de Pernambuco investiga ameaças de morte contra cinco deputadas estaduais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Em nota, a corporação informou que as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o autor das ameaças.

Segundo informações do portal g1, um e-mail com ameaças teria sido enviado nessa quarta-feira (25/11) ao endereço institucional da deputada Dani Portela (PT). A mensagem citava também as deputadas Débora Almeida (PSD), Gleide Ângelo (PP), Rosa Amorim (PT) e Simone Santana (PSB).

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O autor afirmou possuir um revólver e dinamite e ameaçou invadir o prédio da Assembleia para fazer as parlamentares reféns. Também ameaçou atacar as residências das deputadas caso o plano fosse impedido.

O conteúdo do e-mail incluía ainda ofensas racistas e misóginas contra Dani Portela e Rosa Amorim. As duas parlamentares já haviam sido alvo de episódios anteriores de intimidação. Em 2022, Dani Portela denunciou ameaças de morte e calúnia quando era vereadora do Recife. No ano seguinte, Rosa Amorim recebeu uma mensagem com ameaças de teor machista e LGBTfóbico.