Prefeita de Formosa denuncia áudio com ameaça de morte

A prefeita de Formosa, Simone Ribeiro (PL), publicou um vídeo, na última terça-feira (29/4), que denuncia ter recebido um áudio em aplicativo de mensagens com tom de ameaça. Nele, um homem diz que pessoas vão “mandar matar essa mulher”. Defesa do suspeito informa que o áudio foi “extraído de uma conversa informal entre amigos” e compartilhado “sem o devido contexto”.

Na publicação, Simone conta que recebeu a ameaça “exatamente às 19h” do dia 29 de abril, após ter tido compromissos de trabalho na Câmara dos Deputados, em Brasília, e no município de Goiás, que faz parte do entorno do Distrito Federal. “Recebi um áudio com tom de ameaças”, anuncia antes de reproduzir a fala do morador da cidade.

“Essa tal de Simone Ribeiro é o demônio que chegou em Formosa, cara”, diz o áudio. “Não, não dá certo não. ‘Nego’ vai mandar matar essa mulher, porque não tem base não.” Leia também: Ex-prefeito de Formosa é investigado por doar lotes a familiares de agiota

Em nota, a Associação Goiana de Municípios (AGM) afirma que os dizeres “configuram não apenas um ataque pessoal, mas uma ameaça à democracia, ao Estado de Direito e à integridade da vida de uma representante legitimamente eleita pelo povo”. Reitera, também, que “qualquer forma de violência contra agentes públicos, especialmente mulheres que ocupam posições de liderança, é inadmissível”.

Primeira mulher a comandar Formosa, a prefeita conta, no vídeo, que, desde que venceu a eleição, em outubro do ano passado, não se sente respeitada. “Eu sei que tem muita gente ameaçando, eu sei que tem muitas represálias, mas eu não vou desistir”, afirma. “Podem fazer áudios, retaliações, podem não querer uma mulher do meu perfil aqui nessa cadeira, mas eu não vou desistir da minha missão.”

Na legenda, complementa: "Não serão ameaças ou perseguições que vão me desanimar". Ela afirma que segue "ainda mais determinada" na função.

A defesa do homem que enviou o áudio afirma, em manifestação escrita, que se apresentou na delegacia, “onde prestou os devidos esclarecimentos e apresentou os fatos com transparência”.

Empresário, ele teria feito “desabafo pessoal, motivado por insatisfações relativas a nova taxas impostas ao comércio local”. O homem, segundo a defesa, “jamais teve, nem tem, qualquer intenção de ameaçar a prefeita ou denegrir” a imagem pública dela. “Ao contrário, foi eleitor e apoiador da atual Mandatária Municipal.”

"O conteúdo que circula nas mídias digitais trata-se de um áudio privado, extraído de uma conversa informal entre amigos, vazado de forma indevida e sem o devido contexto, com o intuito claro de gerar desinformação e prejudicar a imagem do empresário", diz a nota.

Confira íntegra da nota da defesa:

“A Defesa do empresário envolvido na recente polêmica acerca de um áudio amplamente divulgado nas redes sociais, supostamente dirigido à Excelentíssima Prefeita Municipal de Formosa, Simone Ribeiro, vem a público esclarecer o seguinte:

1. O conteúdo que circula nas mídias digitais trata-se de um áudio privado, extraído de uma conversa informal entre amigos, vazado de forma indevida e sem o devido contexto, com o intuito claro de gerar desinformação e prejudicar a imagem do empresário.

2. O empresário jamais teve, nem tem, qualquer intenção de ameaçar a Prefeita ou denegrir sua imagem pública. Ao contrário, foi eleitor e apoiador da atual Mandatária Municipal.

3. O trecho divulgado trata-se, única e exclusivamente, de um desabafo pessoal, motivado por insatisfações relativas a novas taxas impostas ao comércio local, o que, ainda que questionável, não configura, em hipótese alguma, conduta criminosa ou ameaça.

4. A Defesa esteve pessoalmente na Delegacia Regional de Polícia Civil de Formosa, onde prestou os devidos esclarecimentos e apresentou os fatos com transparência, reafirmando o compromisso com a verdade e com a legalidade.