Jovem de 23 anos foi preso na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários. Outro rapaz e um adolescente também foram capturados no mesmo bairro, na Rua Santa Rita Durão - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Um jovem, de 23 anos, suspeito de praticar roubos de celulares nos bairros Savassi e Funcionários, ambos na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na manhã desta sexta-feira (27/11).

Durante a abordagem, ele afirmou aos policiais que recorria aos crimes para conseguir dinheiro a fim de manter o padrão de vida desejado. O jovem integra a chamada "Gangue da Maçã", que recebeu esse nome por atuar principalmente no roubo e no furto de celulares da marca Apple, especialmente iPhones.

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A prisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários. Segundo a corporação, equipes do Tático Móvel, do 1º Batalhão e do Grupo de Patrulhamento com Motocicletas (GPMor) participaram da ação.

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Questionado pelos militares sobre a prática dos roubos, o suspeito disse que não conseguia passar o mês com R$ 20 mil. Ele também afirmou não estar arrependido dos crimes.

O jovem já havia sido preso em agosto. Na ocasião, teria relatado ter faturado cerca de R$ 81 mil em apenas um mês com roubos de celulares.

"Gangue da Maçã"

A prisão ocorre no mesmo dia em que outros dois suspeitos de integrar a mesma gangue foram localizados pela PMMG no Bairro Funcionários. Um jovem, de 19 anos, foi preso e um adolescente, de 17, acabou apreendido pela manhã na Rua Santa Rita Durão, enquanto estavam em uma motocicleta com registro de furto, segundo a corporação.

Ainda conforme a PM, o grupo especializado em furtos e roubos de celulares seria liderado por um adolescente conhecido como "Mini Drake".

A corporação revelou ainda que os integrantes costumam agir em duplas, utilizando uma motocicleta para circular pelas ruas e observar possíveis vítimas.

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Passagens pela polícia

Segundo a corporação, o suspeito de 19 possui quatro registros de ocorrências recentes e estaria usando tornozeleira eletrônica. O adolescente teria cerca de 20 registros policiais, a maioria relacionada a furtos de celulares.

A PM informou também que o menor estava solto desde 11 de novembro, após ter sido apreendido em uma ocorrência envolvendo um aparelho celular.

Diante da sequência de crimes atribuídos ao grupo, a Polícia Militar intensificou o policiamento com motocicletas no Bairro Buritis para identificar suspeitos e prevenir novas ocorrências.