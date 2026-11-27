Higor Miranda Frontelli desapareceu após sair de casa para ir ao estágio - (crédito: Reprodução)

O corpo de um jovem apontado como Higor Miranda Frontelli, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27/11), em uma área de mata próxima ao Parque Estadual da Cantareira, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O estudante estava desaparecido havia oito dias, desde que saiu de casa para ir ao estágio.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a localização de um corpo na região atendida pelo 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). “Foram solicitados exames para confirmar a identidade e a causa da morte. O SHPP está no local acompanhando todos os trabalhos, inclusive periciais”, informou a secretaria.

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O corpo foi localizado por um capitão da Polícia Militar (PM) pouco antes do meio-dia, a aproximadamente 700 metros do ponto onde a motocicleta elétrica utilizada pelo estudante havia sido encontrada, no último domingo (22/11).

As buscas mobilizaram equipes da Polícia Militar, da Defesa Civil e brigadistas florestais, além de familiares do jovem. Os trabalhos foram dificultados pelas condições do terreno, com trechos de mata fechada, lama, buracos e ausência de sinal de telefonia celular.

Morador da região do Cocaia, em Guarulhos, Higor trabalhava como estagiário na área de tecnologia da informação (TI) da Escola Estadual Professor Silvério Bertoni, no Jardim São Paulo, na zona norte da capital paulista. O jovem utilizava a motocicleta elétrica para se deslocar até o local de trabalho.

O caso

Higor foi visto pela última vez pela família na manhã de quinta-feira (19/11), quando saiu de casa por volta das 6h30. Imagens de câmeras de segurança registraram o estudante circulando por ruas de Guarulhos entre 6h46 e 6h52. Os registros, obtidos por familiares, mostraram que ele havia seguido um trajeto diferente do habitual, em direção à região do Cabuçu, no sentido oposto ao da escola.

Segundo relatos da mãe do jovem, Kelly Miranda, à imprensa, Higor tinha o costume de enviar mensagens para avisar que havia chegado ao estágio. Na manhã do desaparecimento, o estudante chegou a informar que estava na instituição de ensino. As mensagens enviadas posteriormente pela mãe, no entanto, não foram recebidas pelo filho.

A preocupação da família aumentou quando Higor não retornou para casa no horário habitual, por volta das 12h30. Sem conseguir estabelecer contato com o estudante, Kelly foi até a escola, onde foi informada de que o filho não havia comparecido ao estágio naquele dia.

A localização da motocicleta elétrica, três dias após o desaparecimento, levou à concentração das buscas nas proximidades do Parque Estadual da Cantareira. O veículo, segundo informações divulgadas pela imprensa, estava sem bateria.

O pai e um primo de Higor estiveram entre os familiares que acompanharam os trabalhos das equipes de busca. Na segunda-feira (23/11), a mãe do estudante prestou depoimento à polícia.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Tempo, a Polícia Civil também analisa conversas e dados do computador do jovem para auxiliar nas investigações.