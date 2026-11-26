A corretora de empreendimentos Eliane Ramalho Roque, de 44 anos, foi morta a tiros na noite de terça-feira (24/11), em frente a casa onde morava , no bairro Vila Ipsep,em Serrita, no Sertão de Pernambuco. Conhecida nas redes sociais como “galega do ouro”, Eliane havia ganhado um prêmio de R$1 milhão em agosto deste ano, por meio da plataforma Pix do Milhão. Até o momento, não há confirmação de que o assassinatop tenha relação com o dinheiro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, Eliane foi surpreendida por um homem encapuzado, vestido todo de preto, que efetuou diversos disparos contra ela e fugiu em uma camionete preta. A vítima morreu ainda no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que foi acionada para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Vila Ipsep. Os policiais isolaram a área até a chegada dos órgãos responsáveis pela perícia e realizaram as primeiras buscas para tentar localizar o suspeito. O caso foi registrado como homicídio na 195° Circunscrição de Serrita.
Eliane trabalhava como corretora de empreendimentos e tinha atuação profissional no mercado imobiliário de Juazeiro do Norte, no Ceará, especialmente na região do Cariri. Nas redes sociais, ela compartilhava conteúdos relacionados à vida pessoal e ao trabalho.
Em agosto deste ano, Eliane ganhou repercussão após ser premiada com R$1 milhão no sorteio do Pix do Milhão. A conquista foi compartilhada pela própria plataforma.
Saiba Mais
- Brasil Haddad voltará a dar aulas na USP em 2027 após deixar o governo Lula
- Brasil Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta
- Brasil Dia Nacional do Doador de Sangue: veja quem pode doar e quais são os requisitos
- Brasil Após 11 anos, morte de professor no Recife segue sem solução na justiça
- Brasil Tupanciretã recebe força-tarefa do SUS e kits para 1,5 mil pessoas
- Brasil Homem vira réu por homicídio tentado após espancar professor no Rio
- Brasil Parceria entre ministérios promete levar internet de qualidade a 2 mil Cras
- Brasil Fuvest vai fiscalizar óculos de candidatos na 2ª fase do vestibular 2027; entenda como será
- Brasil Anvisa determina apreensão de todos os lotes de marca de água mineral; veja
- Brasil Quase três em cada 10 municípios brasileiros ainda têm lixões, aponta IBGE
- Brasil Dono da Ultrafarma vira réu novamente por fraude de R$ 327 milhões
- Brasil Chuvas deixam seis mortos no Paraná e provocam estragos em 40 municípios
- Brasil Drenagem de águas pluviais atende 97,4% dos municípios, aponta IBGE
- Brasil Rua em BH muda de nome para homenagear gari assassinado