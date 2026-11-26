A corretora de empreendimentos Eliane Ramalho Roque, de 44 anos, foi morta a tiros na noite de terça-feira (24/11), em frente a casa onde morava , no bairro Vila Ipsep,em Serrita, no Sertão de Pernambuco. Conhecida nas redes sociais como “galega do ouro”, Eliane havia ganhado um prêmio de R$1 milhão em agosto deste ano, por meio da plataforma Pix do Milhão. Até o momento, não há confirmação de que o assassinatop tenha relação com o dinheiro.

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, Eliane foi surpreendida por um homem encapuzado, vestido todo de preto, que efetuou diversos disparos contra ela e fugiu em uma camionete preta. A vítima morreu ainda no local.

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Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que foi acionada para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Vila Ipsep. Os policiais isolaram a área até a chegada dos órgãos responsáveis pela perícia e realizaram as primeiras buscas para tentar localizar o suspeito. O caso foi registrado como homicídio na 195° Circunscrição de Serrita.

Eliane trabalhava como corretora de empreendimentos e tinha atuação profissional no mercado imobiliário de Juazeiro do Norte, no Ceará, especialmente na região do Cariri. Nas redes sociais, ela compartilhava conteúdos relacionados à vida pessoal e ao trabalho.

Em agosto deste ano, Eliane ganhou repercussão após ser premiada com R$1 milhão no sorteio do Pix do Milhão. A conquista foi compartilhada pela própria plataforma.