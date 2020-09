Adolescente arrastada por carro no Lago Sul tem melhora e deixa a UTI

SP Sarah Peres

(foto: Redes Sociais)

Melhorou o estado de saúde de Paula Thais Gomes Oliveira, 18 anos, que foi arrastada por 4km por um VW Up! branco, na QI 19 do Lago Sul, após a moto onde estava ser atingida pelo carro. A adolescente deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, onde deu entrada em estado gravíssimo em 16 de agosto, data do acidente. O carro era conduzido pelo assessor parlamentar Caio Ericson Mello, 32. Ele fugiu após o ocorrido, e se apresentou à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) posteriormente.



No hospital, Paula Thais passou por quatro cirurgias, incluindo a reconstituição da mama esquerda e procedimentos na barriga e na mão esquerda, que acabou precisando ser amputada, apesar das tentativas dos médicos.

"Graças a Deus ela já saiu da UTI e está com quadro de saúde estável. Por causa da mudança, ela segue em um leito de enfermaria e pode ser acompanhada por familiares. Estamos nos revezando para que a Thais não fique sozinha”, explica o companheiro da jovem, o motoboy Douglas Gonçalves dos Santos, 20, que conduzia a motocicleta no momento da colisão.

Paula Thais e Douglas foram atropelados no último domingo (16/8), na QI 19 do Lago Sul (foto: Redes sociais)

Traumatizada

Paula Thais conta que se lembra da batida entre o Up! e a moto em que seguia com o companheiro. Após a batida, Caio Ericson decidiu fugir do local e acabou levando a adolescente presa ao capô do automóvel. Apesar de se segurar com a mão direita, o lado o esquerdo do corpo da vítima foi arrastado pelo asfalto, causando ferimentos sérios na mama e na mão esquerdas.

A mulher caiu do veículo após perder as forças e desmaiar na via. Um casal de amigos que acompanhavam Paula e Douglas presenciaram o momento da colisão, assim como foram responsáveis por achar a jovem caída na rua. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima em estado gravíssimo.

A jovem recobrou a consciência na semana passada, quando ainda ocupava um leito na UTI do Base. No local, falou pela primeira vez sobre o acidente, mas sem dar quaisquer detalhes. Em entrevista ao Correio, na última sexta-feira (28/8), o irmão da vítima afirmou que ela estava muito abalada com tudo o que ocorreu. "A única coisa que ela contou é que lembra da colisão, de parar embaixo do carro. Só que não quis dar nenhum detalhe, e como percebemos que ela se sente muito mal com tudo, não queremos forçá-la a reviver tudo em meio à recuperação física."

Inclusive, a equipe médica do hospital realizou uma avaliação prévia com Paula Thais. Os profissionais orientaram os agentes da 10ª DP a aguardar a melhora do quadro psicológico da jovem para coletar o depoimento. Os policiais respeitaram o pedido e seguem investigando o caso. O resultado do laudo de corpo de delito da jovem ainda é aguardado.

Alcoolemia ao volante

Caio Ericson tem duas infrações de trânsito por alcoolemia ao volante e ao menos 10 por excesso de velocidade. Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação bloqueada e, portanto, proibido de dirigir. A primeira autuação ocorreu em 1º de novembro de 2008, cinco meses após a Lei Seca começar a vigorar no Brasil. Às 2h15, foi flagrado transitando pela contramão da via, próximo ao Marina Hall, quando foi abordado por uma equipe de fiscalização.

O segundo episódio foi registrado à 1h10 de 21 de janeiro de 2010. O morador do Jardim Botânico caiu novamente em blitz da Lei Seca, no Setor de Clubes Sul, perto do Píer 21. Ainda, o prontuário do acusado indica que, em 14 de maio, quatro meses após o flagrante, radares registraram três infrações por excesso de velocidade, todas por volta das 4h.

Além disso, há registro de multas por dirigir falando ao celular, estacionamento irregular e avanço de sinal vermelho. Não foi possível confirmar que esses casos foram cometidos por Caio Ericson. No entanto, se outra pessoa dirigia o veículo, ele não procurou os órgãos de trânsito para transferir as multas que ainda constam no nome dele.