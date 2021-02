Resumo do Dia: Veja como está a vacinação contra a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)



Doses - Recebimento de mais doses da vacina, que deveria ter chegado ao DF nesta terça, foi adiado. A previsão é que as doses cheguem no sábado (6/2).

Vacinação - O drive-thru no Parque da Cidade amanheceu com longa fila e houve atraso no início da vacinação: os carros se acumulavam ao longo de uma das faixas, entre o estacionamento 13 e a entrada do parque. A filas foram longas em vários pontos de vacinação. O início da aplicação estava marcado para as 8h mas, antes disso, houve registro de movimento intenso em alguns pontos. No posto da 612 Sul não havia fila e foi possível tomar o imunizante após espera de 10 minutos. Já na QI 21 do Lago Sul, a fila era grande desde cedo. O início da vacinação dos idoso foi marcado por muita emoção e os sentimentos de quem recebeu a primeira dose variam entre ansiedade pelo fim da pandemia, a esperança e a felicidade. Confira um tira-dúvidas sobre a vacinação contra covid-19 no DF, com os principais pontos sobre a campanha de imunização. O infectologista Jonas Brant avisa que é importante evitar filas durante a vacinação. Confira a entrevista concedida ao CB. Poder. Mais de 7,5 mil idosos foram vacinados no DF no primeiro dia de vacinação para pessoas com mais de 80 anos.

Fiscalização - O MPDFT visitou três pontos de vacinação durante esta terça-feira e a fiscalização da força-tarefa de combate à pandemia do órgão verificou o andamento da aplicação dos imunizantes no Pontão do Lago Sul, Parque da Cidade e Asa Sul.

Idosos acima de 75 - A vacinação contra covid-19 deve ser ampliada para idosos acima de 75 anos no DF e a previsão da chegada das novas doses para atender a este público é sábado, segundo o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto.